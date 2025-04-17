Miguel Mendez: 'Fenerbahçe teklif yapıyorsa kabul etmek zorundasınız'

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında ağırladığı ÇİMSA ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Opet'te başantrenör Miguel Mendez, savunmada iyi iş çıkardıklarını söyledi.



Sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk müsabakadan galibiyetle ayrılan İspanyol çalıştırıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"KAZANMAMIZ GEREKEN İKİ MAÇ DAHA VAR"



Karşılaşmada ortaya koydukları performans dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Mendez, "Hücumda topu iyi paylaştık. Çok fazla asist yaptık. Savunmada iyi iş çıkardık. Kazanmamız gereken iki maç daha var. Salondaki atmosfer muhteşemdi. Taraftarlar, bizi ittiren bir güç oldu. Onların desteği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.



"F.BAHÇE TEKLİF YAPIYORSA KABUL ETMEK ZORUNDASINIZ"



Fenerbahçe ile anlaşma sürecinden de bahseden Miguel Mendez, "Teklif benim için sürpriz oldu. Evdeydim. Tatilde dinleniyordum. Fenerbahçe teklif yapıyorsa bunu kabul etmek zorundasınız. Fenerbahçe, kadın basketbolunda çalışabileceğiniz en iyi kulüplerden biri." diye konuştu.



