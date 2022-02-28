Miguel Crespo: 'Güzel ve haklı bir galibiyet'

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Crespo, "Gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Zor bir deplasmanda, iyi oynayan takıma karşı kazandık. Biz galibiyeti hak ettik, savaştık. Haklı bir galibiyet oldu. Orta sahada kim oynarsa oynasın, en iyisini yapmak istiyor. Yetenekli oyuncularımız var, onlarla oynadığımda ben de zevk alıyorum." dedi.



Galibiyeti değerlendiren Portekizli oyuncu, "Kasımpaşa çok koşan bir takım, onlara boşluk vermemeliydik. Bunu başardık. Kaptığımız toplarla pozisyonlara girdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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