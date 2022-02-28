Miguel Crespo: "Güzel ve haklı bir galibiyet"

Fenerbahçeli Miguel Crespo, Kasımpaşa'yı deplasmanda yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Miguel Crespo: 'Güzel ve haklı bir galibiyet'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2022 22:26
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Crespo, "Gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Zor bir deplasmanda, iyi oynayan takıma karşı kazandık. Biz galibiyeti hak ettik, savaştık. Haklı bir galibiyet oldu. Orta sahada kim oynarsa oynasın, en iyisini yapmak istiyor. Yetenekli oyuncularımız var, onlarla oynadığımda ben de zevk alıyorum." dedi.

Galibiyeti değerlendiren Portekizli oyuncu, "Kasımpaşa çok koşan bir takım, onlara boşluk vermemeliydik. Bunu başardık. Kaptığımız toplarla pozisyonlara girdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.