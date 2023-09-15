Mickael Sylvain Tirpan Samsunspor'da

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Yılport Samsunspor, son olarak Kasımpaşa forması giyen Mickael Sylvain Tirpan ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Kırmızı-Beyazlılara imza atacak. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mickael Sylvain Tirpan Samsunspor'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2023 12:27
Yaz transfer döneminin bitimine saatler kala harekete geçen Kırmızı-Beyazlılar, orta sahaya bir takviye daha yaptı.

Hedef Halk'ın haberine göre; son olarak Kasımpaşa forması giyen 29 yaşındaki Mickael Sylvain Tirpan ile her konuda anlaşmaya varan Yılport Samsunspor, bugün futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirecek.

Tirpan'ın bugün İstanbul'da olacağını söyleyen Kırmızı-Beyazlıların Başkanı Yüksel Yıldırım, "Oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Her şey yolunda giderse kendisi ile sözleşme imzalayacağız. Anlaşmamız halinde Türk statüsünde oynayacak" dedi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery