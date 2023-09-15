Mickael Sylvain Tirpan Samsunspor'da

Yaz transfer döneminin bitimine saatler kala harekete geçen Kırmızı-Beyazlılar, orta sahaya bir takviye daha yaptı.



Hedef Halk'ın haberine göre; son olarak Kasımpaşa forması giyen 29 yaşındaki Mickael Sylvain Tirpan ile her konuda anlaşmaya varan Yılport Samsunspor, bugün futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirecek.



Tirpan'ın bugün İstanbul'da olacağını söyleyen Kırmızı-Beyazlıların Başkanı Yüksel Yıldırım, "Oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Her şey yolunda giderse kendisi ile sözleşme imzalayacağız. Anlaşmamız halinde Türk statüsünde oynayacak" dedi.



