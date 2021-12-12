Michy Batshuayi: "Takım olarak konuştuk"

Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Kayserispor maçı sonrası konuştu. İşte açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Michy Batshuayi: 'Takım olarak konuştuk'
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12 Aralık 2021 21:25
Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İki gol atmasının sorulması üzerine Michy Batshuayi "Benim için güzel gündü ama bunu umursamıyorum. Beşiktaş'ın kazanması daha önemliydi. Özgüvenimiz için faydalı bir maç oldu. Sezonun kalanı için çok güzel bir sonuç" dedi.

Açıklamalarına devam eden Batshuayi "Reaksiyon verdik. Art arda oynayacağımız maçlar var. Orada da devam etmeliyiz. Bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini, reaksiyon vermemiz gerektiğini konuşmuştuk. Bunu yaptık. Sezonun geri kalanı için özgüven anlamında bu galibiyet çok önemliydi. Bunu önümüzdeki maçlara taşımaya çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.


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