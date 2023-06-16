NBA efsanesi Michael Jordan'ın, Charlotte Hornets'taki çoğunluk hissesini Gabe Plotkin ve Rick Schnall liderliğindeki bir gruba satma sürecinde son aşamalara gelindiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, iki taraf arasında önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılmasının beklendiğini söyledi.



Plotkin, Hornets'ta 2020'de önemli bir hisse satın aldıktan sonra azınlık sahibi olmuşken, Schnall ise Atlanta Hawks'taki azınlık sahiplerinden biriydi.



Memleketinin takımı Hornets'ın son 13 yıldır çoğunluk sahibi olan Jordan'ın, NBA Draftı'nda ve bu yazın serbest oyuncu döneminde organizasyonun basketbol operasyonlarını yürütmeye devam edeceği açıklandı.



Jordan'ın azınlık hissesini elinde tutarak, satış sürecinden sonra da takım bünyesinde yer almaya devam etmesinin beklendiği belirtildi.



MJ'in görev süresi boyunca hiç playoff serisi kazanamamış olan Charlotte ekibi, 2011-12 sezonundaki 7-59'luk derecesiyle NBA'de tüm zamanların en kötü normal sezon galibiyet yüzdesini kaydetmişti. Hornets geçtiğimiz sezonu ise 27-55'lik bir derece ile tamamlamıştı.





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