Michael Carrick'in yeni adresi belli oldu

Manchester United'ın İngiliz eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü 41 yaşındaki Michael Carrick, Championship ekiplerinden Middlesbrough'un teknik direktörlüğüne getirildi.
Middlesbrough Kulübü'nden yapılan açıklamada sözleşme süresine yer verilmezken, "Middlesbrough olarak Michael Carrick'i teknik direktörlük görevine getirdiğimizi açıklamaktan mutluluk duyarız" ifadeleri kullanıldı.
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Carrick, "Middlesbrough, benim ilk profesyonel futbol oynadığım kulüptü ve buraya teknik direktör olarak dönmekten çok mutluyum. Bu kulübün buradaki insanlar için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum ve takımı yukarı taşımak için elimden geleni yapacağım" sözlerini sarf etti.
Ole Gunnar Solskjaer'in görevden ayrılmasının ardından 3 maç Manchester United'ı yönetmek fırsatı bulan Michael Carrick, Villareal ve Arsenal'i mağlup edip Chelsea ile berabere kalmayı başarmıştı.
Middlesbrough Kulübü'nden yapılan açıklamada sözleşme süresine yer verilmezken, "Middlesbrough olarak Michael Carrick'i teknik direktörlük görevine getirdiğimizi açıklamaktan mutluluk duyarız" ifadeleri kullanıldı.
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Carrick, "Middlesbrough, benim ilk profesyonel futbol oynadığım kulüptü ve buraya teknik direktör olarak dönmekten çok mutluyum. Bu kulübün buradaki insanlar için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum ve takımı yukarı taşımak için elimden geleni yapacağım" sözlerini sarf etti.
Ole Gunnar Solskjaer'in görevden ayrılmasının ardından 3 maç Manchester United'ı yönetmek fırsatı bulan Michael Carrick, Villareal ve Arsenal'i mağlup edip Chelsea ile berabere kalmayı başarmıştı.
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