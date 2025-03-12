MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem açıklaması

KART ŞİKESİ İDDİASI!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Gündoğdu, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı. İşte Gündoğdu'nun açıklamaları...Yabancı hakem konusu ile ilgili de konuşan Gündoğdu:dedi.Slavko Vincic'i hakemlere örnek gösterdiğini belirten MHK Başkanı,sözlerini sarf etti.Gündoğdu ayrıca,ifadelerini kullandı.sorusuna cevap veren Gündoğdusözlerini sarf etti.sözlerine karşılık MHK Başkanı,ifadelerini kullandı.Yabancı hakem konusunda son kararı TFF'nin vereceğini söyleyen Gündoğdu,dedi.Gündoğdu ayrıca,ifadelerini kullandı.8 Mart olayının perde arkası ile ilgili konuşan Aydoğdu:dedi.Gündoğdu, devamında" ifadelerini kullandı.Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı olmadığını söyleyen Gündoğdu,açıklamasını yaptı.Gündoğdu, açıklamalarına devam ederkensözlerini sarf etti.Kendisini TFF'nin önünde gören hakemler olduğunu söyleyen Gündoğdu,dedi.17 Nisan 2021'de görevi bırakması ile ilgili konuşan Gündoğdu,ifadelerini kullandı.Hakem Akademisi konusu ile ilgili MHK Başkanı,açıklamasında bulundu.sorusuna Gündoğdu:cevabını verdi.sözleri üzerine konuşanGündoğdu,dedi.sorusu için konuşan MHK Başkanıifadelerini kullandı.sorusuna cevap veren Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı.sorusunu ise Gündoğdu, şu sözlerle yanıtladı.sorunu yanıtlayan Gündoğdu:dedi.sorusuna cevap veren Gündoğdu,ifadelerini kullandı.sözleri üzerine açıklama yapan Gündoğdu;sözlerini sarf etti.Gündoğdu, konuşmasının devamında,ifadelerini kullandı.sorusuna ise MHK Başkanı,cevabını verdi.sorusunu MHK Başkanı, şu sözlerle yanıtladı:MHK Başkanı Gündoğdu,sorusunu ise," şeklinde yanıtladı.sorusunu yanıtlayan Gündoğdu, şu açıklamaları yaptı:soruna cevap veren Gündoğdu,dedi.Başkan Gündoğdu,sorunu ise şu sözlerle yanıtladı;sorusuna cevap veren MHK Başkanı,ifadelerini kullandı.sorusunu Gündoğdu şu sözlerle cevapladı:sözlerine karşılık MHK Başkanı,dedi.sorusun Gündoğdu,cevabını verdi.sorusu üzerine ise,yanıtını verdi.sorusuna yanıt veren MHK Başkanı,ifadelelerini kullandı.sorusuna ise Gündoğdu, şu cevabı verdi;sorusuna Gündoğdu,cevabını verdi.MHK Başkanı ayrıca,ifadelerini kullandı.Tüm hakemlerin 8 yılın üzerinde deneyime sahip olduğunu söyleyen Gündoğdu,dedi.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA ve FIFA ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu dile getiren MHK Başkanı,ifadelerini kullandı.