MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem açıklaması

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Gündoğdu, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı. İşte Gündoğdu'nun açıklamaları...
YABANCI HAKEM KONUSU
Yabancı hakem konusu ile ilgili de konuşan Gündoğdu: "Şahsi görüşüm; daha önce söyledim, yabancı hakeme karşıyım kişisel olarak. Bu kadar 80 milyonun üzerinde milletiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke. Tarihimiz ortada. Mücadeleyi seviyoruz. Böyle bir milletin evlatları olarak, tabii ki benim taraftarı olma imkanım yok. Her Türk vatandaşına sorsanız, herkes aynısını söyler.
Ancak, kurumsal ihtiyaçlar ve şartlar var. Yabancı hakem bu sene gelmedi. Yabancı hakem geçen sene geldi. VAR hakemi, yardımcı hakem, dördüncü hakem bunlar maç görevlileri. Ortada, yanda, VAR, AVAR'da... Geçen sene son 8 hafta geldi hayatımıza. Bu şartlar buraya getirdi. Kapı bugün değil geçen yıl açıldı. 1 gün bile beklemeye tahammülümüz yok, anlatabiliyor muyum. Hakem yetiştirmek için patinaj yapmayıp devam ettirilseydik, tüm çalışmamız eğitim odaklı olarak hakemlerin gelişimine katkı sağlamak. Arkadaşlarımıza destek psikolojik ve sosyal katkı. Bu arkadaşlarımızın sosyal zekaları, bir önceki nesle göre geride gözükebiliyor Sahada sosyal zeka gerekiyor, liderlik yetkinlikleri, stratejik karar verme...
Vincic'i hatırlayın. Hemen atmosferi algılayıp ikinci dakikada stratejik karar verdi, süreci işletti. Bunlar bizim jenerasyon için ekstra çaba gerektiriyor. Kulüplerimizin bir çoğu bu değişime, dönüşüme katkı sağlıyor. Bu kolay bir süreç değil. Rehabilitasyon olarak da görebiliriz. Bu kadar baskıya, strese dayanıklılığını artırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte yabancı hakem katkı sağlıyor. Bunlarla odaklanmamızı sağlıyor." dedi.
"VINCIC'TEN HAKEMLERE ÖRNEK VERDİM"
Slavko Vincic'i hakemlere örnek gösterdiğini belirten MHK Başkanı, "Vincic'ten hakemlere örnek verdim. Atmosferi ve seyirciyi yönetebildiğini anlatmaya çalıştım. Bu çok önemli. Bu sadece güvenle alakalı değil. Vücut dili, hareketleri, davranışları, jest ve mimikleri..." sözlerini sarf etti.
Gündoğdu ayrıca, "Yasin Kol'un performansından öte disiplin uygulamalarında etkisi olduğunu hissettik. TFF Başkanımızın da olumlu katkısı var. Her fırsatta 'Siz sahada TFF'yi temsil ediyorsunuz, tüm kuralları uygulayın, arkanızdayız' dedi. Bu çok önemli bir irade." ifadelerini kullandı.
YABANCI HAKEM UYGULAMASI SÜRECEK Mİ?
"Kulüplerin yabancı hakem talepleri var. Yabancı hakem uygulaması sürecek mi?" sorusuna cevap veren Gündoğdu, "Hakemlerimizin gelişimi açısından bu süreç, başlangıçta koyduğumuz hedef 2 yıldı. 1 yılı bitiriyoruz. Önümüzdeki sezon sonunda bu süreç tamamlanacak. Kimsenin sabredecek gücü yok. Kulüpler büyük paralar harcıyor. Futbolseverler de güvenmek istiyor." sözlerini sarf etti.
"ÇOK KIRILDIM"
"Beşiktaş'ın 'Derbide Türk hakem istemiyoruz' tezahüratı oldu." sözlerine karşılık MHK Başkanı, "Çok kırıldım. Öbür söylem 'Yabancı istiyoruz' daha az kırıcı. İsteğini belirtebilir. 'Türk hakem istemiyoruz' incitici. Belki bu kadar ayrıntılı düşünmemişlerdi. Benim için Türk her şeyin üstünde. İstemiyoruz deyince incitici. Aslında istemlerini ifade ediyorlar. Hiçbir kulübü, taraftarı eleştirecek modda değiliz. Acaba ne istiyorlar, bu hizmeti nasıl verebiliriz diye düşünürsek gelişim sağlarız. Gelişim için yabancı hakem faydalı olabilir ama bu sene değil, geçen sene karar verildi." ifadelerini kullandı.
"SON KARARI TFF YÖNETİM KURULU VERİR"
Yabancı hakem konusunda son kararı TFF'nin vereceğini söyleyen Gündoğdu, "Yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili TFF yönetim kurulu karar verir. Durumumuzu yönetime sunarım. Son kararı onlar verir." dedi.
"VINCIC BİR GEREKLİLİKTİ"
Gündoğdu ayrıca, "Slavko Vincic, yabancı bir hakem bir gereklilikti. Genç hakemlere bu süreyi kazandırmak açısından faydalı oldu." ifadelerini kullandı.
8 MART OLAYININ PERDE ARKASI
8 Mart olayının perde arkası ile ilgili konuşan Aydoğdu: "Geçmişle zaman harcamaya gerek yok ama bilmek de gerekiyor. Geçmişi irdelemek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz günlerde 2022'de, o zaman için organizasyonel bir karardı. Göreve geldiğim dönemi hatırlayalım. TFF'de bir takım kararlar verilmiş, talimat değişmiş, senede 4 defa klasman değişikliği çıktı. Sonradan öğrendiğimiz bir takım çalışmalar vardı. Kulüpler Birliği ile yapılan çalışma grubu toplantıları vardı. 4 tane VAR hakemine görev verilmemesiydi ben göreve gelmeden önce. Dönemin MHK başkanının aldığı kararla görev verilmeyecekti. Bu şartlarda göreve geldim. Ben idealist bir insanım. O dönemde de bu göreve başlarken bir takım ideallerle başladım. Mevcut durum ve benim tespitlerimle bir değişikliğe gitmek gerekiyordu. Türk hakemliği bir tıkanmışlık içindeydi. Kulüplerin açıklamalarını, hakemlerimizin durumunu hatırlayın. Yenilerin gelmesiyle ilgili tıkanıklık vardı. Bizim önerimiz yönetim kuruluna bu şekildeydi. Yönetim kabul etti. O kararlar alındı." dedi.
Gündoğdu, devamında "Sonrasında o kararlılık devam etmedi. Nihat Özdemir istifa etti. Yöneticiler de istifa etti. Ben de 17 Nisan'da istifa ettim. O zamanın ihtiyaçları, gerekliliklerine göre uygun gördüğüm önerileri sundum, yönetim karar verdi." ifadelerini kullandı.
"TÜRK HAKEMLİĞİNİN 1 DAKİKA BİLE GEÇİRECEK ZAMANI YOK"
Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı olmadığını söyleyen Gündoğdu, "1 gün bekleyemeyiz lafımı şu an anlıyoruz. Ciddi bir süre kaybedildi. O zamanki değişimi, dönüşümü yol almış olsaydık bugün başka konularla uğraşacaktık. Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı yok. Devamlı irtifa kaybediyorsunuz. Görüyorsunuz düştüğünü. Ya paraşüt açacaksınız ya başka yöntem bulacaksınız." açıklamasını yaptı.
"HAKEMLİĞİ BİTİRME DEĞİL KLASMAN YAPMAYDI"
Gündoğdu, açıklamalarına devam ederken "Yayıncı kuruluşta 10 Mart'tı sanırım, bir röportajım olmuştu. Orada açıklığa kavuşturmuştum. Hakemliği bitirme değil klasman yapmaydı. Ciddi anlamda yıpranmış, bilerek veya bilmeyerek kurumun önüne geçen davranışlar içinde olan arkadaşlar vardı. Sayı olarak 3 ila 4 kişiydi. Bu arkadaşlarımıza çalışmayacağımızı beyan etmiştim. Süper Lig kadrosunda olup Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerimiz için alt ligde hakemlik veya gözlemcilik gibi... Hiç Süper Lig hakemi olamayacak hakem arkadaşlara, VAR kadrosu oluşturuluyordu, onlara da bunu teklif ettik. Hakem İşleri Müdürümüz, birinci gruptaki arkadaşlar dışındaki arkadaşları davet etti. Sadece iki kişi icabet etti, hala kadrodalar. O arkadaşları uyarmamıza rağmen, birinci kategorideki arkadaşlar, toplu hareket etmeyi tercih ettiler. Böyle bir sonuç oldu." sözlerini sarf etti.
"KENDİNİ TFF ÖNÜNDE GÖREM HAKEMLER..."
Kendisini TFF'nin önünde gören hakemler olduğunu söyleyen Gündoğdu, "Kendini TFF önünde gören hakem arkadaşlarımız, uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmedi. Şu an dahil..." dedi.
17 NİSAN 2021'DEKİ İSTİFASI
17 Nisan 2021'de görevi bırakması ile ilgili konuşan Gündoğdu, "Bahsettiğim olaylar hakemlik için steril ve stabil ortamın olmadığı görünüyor. Tedbir alınıyor ama gerçekleşmiyor. Tedbirin devamı veya kararlılık devam etmeyince görevde devam etmemin anlamı yoktu. 17 Nisan'da görevden ayrıldım.
O dönemde 17 Nisan 2021'de ayrıldıktan sonra defteri kapattım. Ancak, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu seçildikten sonra hakemlik sistemi hakkında kararlılığı, kendisi ve yönetiminin, o zamanki tedbirlerle ilgili paralel düşüncelerde olması ve teklif getirmesini kabul ettim. 3 yıllık sözleşme yaptı yönetim. Bu kararlılığı simgeliyor. 3 yıllık imza bir mesaj. Bir ücret karşılığında ama futboldaki gibi değil, hakemlik normları içerisinde makul bir ücret. Bir niyet göstergesi daha çok. Bu kamuoyuna bir mesaj, hakemlik sistemine kararlılığı gösteriyor." ifadelerini kullandı.
HAKEMLİK AKADEMİSİ KONUSU
Hakem Akademisi konusu ile ilgili MHK Başkanı, "Sayın TFF Başkanı göreve başlayınca, yönetimle birlikte incelenince oradaki oluşturulan kuruluşta MHK'nın yetkilerini, akademiye devreden bir süreç geliştirildi. MHK Başkanının görevini kısıtlayan bir kurumdu. TFF bunu kaldırdı. Bu da bir göstergedir. Tek yetkili olacak şekilde, tek ağızda, yetkinin tek yerde toplandığı ve yönetime karşı sorumlu olduğu bir durum oldu." açıklamasında bulundu.
"HERKES KENDİNE GÖRE ANLATIR"
"Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği hakkında ne düşünüyor?" sorusuna Gündoğdu: "Pek çok senaryo yürütülebilir. Anlatıldığı gibi olmayan hususlar var. Herkes kendine göre anlatır. Ben dernekle olumsuz bir şey söylemem doğasına aykırı. Ben de bir dernekte çalışıyorum 11 yıldır. Derneğin kendi misyonu ve vizyonu çok değerli hakemler için. Ancak zaman içerisinde şu anki derneğin yöneticilerin veya üyelerin sorunu değil. 20-30 yıldır hakemlik sistemi gibi alışılmış bazı konulardan dolayı dedikoduların üretilmesini normal buluyorum. Başkanımız herkes görevinde olsun, ben TFF'ysem hakemlerimizin her türlü hak ve sorumlulukları benden sorulur. Benim adıma MHK sorumludur. İhtiyaçları orası takip eder. Dernek, fahri bir kuruluştur. Yerinde kalmasını söyledi. Bu söylemlerle hareket etmiyoruz. Derneğimiz de hakemlere hizmet ediyor, biz de MHK olarak hakemlerimizin yetiştirilmesinden sorumluyuz. Herkes kendi yerinde kalsaydı sorun çıkmayacaktı." cevabını verdi.
"SAYIN BAŞKAN BİR ŞEY GÖRMÜŞTÜR Kİ BUNU SÖYLEMİŞTİR"
"Hakemlerin, eski TFF başkanlarına aidiyeti var mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu yönde bir açıklama yaptı." sözleri üzerine konuşan Gündoğdu, "Sayın Başkan bunu söylediyse bir şey görmüştür ki bu cümleyi sarf etmiştir. Yine hakem arkadaşlarımdan kaynaklanmayan ancak yılların getirdiği alışkanlıklar, arkadaşımızın zaman içerisinde beraber çalıştığı kişiler içerisinde yakınlık, aidiyet duyma hissi olabilir. Bunun derecesi ve eylemleri. Bunun derecesini tespit etmek. Aidiyetler TFF'ye olursa şahıslar ortadan, devreden çıkar. Onlar idari yöneticilerdir. Hakemlerin aidiyeti kuruma olur. Bizim yapmak istediğimiz bu. Yanlışlık burada. Arkadaşlar öyle de alıştırılmış olabilir. Zaman zaman bunu ben de hissediyorum ve sistem üzerinden çözmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlarımızı tam bir profesyonel gibi, mesleki kurallara bağlı, kuruma aidiyete bağlı profesyonel hakem kalıbına soktuğumuzda, o zaman bunlar çözülecek." dedi.
"BİZ UNVANLARIN GEREĞİNİ YAPARIZ"
"Bir hakem, neden bir TFF başkanının ne zaman gideceğiyle ilgili yorum yapar?" sorusu için konuşan MHK Başkanı, "Bunlar yaşandı. Olmadı değil. Hiçbirinde hakem arkadaşları suçlayamıyorum. Bir hakem arkadaşımı, çok iyi hakem, çektim sordum. 'Söyledim hocam' dedim. 'Niye söyledin demiyorum, bu davranışların kariyerine zarar verecek. Bu söylemlerin içine girince profesyonellikten uzaklaşacaksın, hakemliğin geriye gideceksin' dedim. 'Bir daha söylemeyeceğim' dedi. Bir daha da söylemedi. Buna ihtiyaçları var. Bizim için esas olan kurumdur, yöneticiler geçicidir. Biz unvanların gereğini yaparız, arkadaşlarımız ve Türk hakemliği için bunu sağlamak zorundayız. Niye yapar sorusuna cevabım yok. Yapanlara sormak lazım." ifadelerini kullandı.
"İTİBARIMIZ, ONURUMUZ VAR"
"Sizin gitmeniz için her türlü çabayı gösteren eski hakemler var, hakem yorumcuları, hakem dünyası içinden insanlar var. Bazı mevcut hakemler, eski hakemlerle bağlantılıysa sizin için gitmeniz karar veriyorsa... Murat Sancak 'Hakemler, MHK başkanına operasyon çekiyor' dedi. Bunu nasıl çözeceksiniz?" sorusuna cevap veren Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı.
"Ben idealist insanım. İdealler, mevcut iyinin baş düşmanıdır. İdeallerle yaşamak güzel bir şey. En iyi olduğunu düşünenler, sizi baş düşman görür. Benim kimseyle kişisel bir sorunum yok. Kişilerle, yaptıklarıyla zaman kaybedeceksem projeleri gerçekleştirmeye enerji bulamam. Benle sorunu olan mutlaka var. Bunu da normal görüyorum. Bu kadar radikal içinde olacaksınız, görevde olacaksınız, bugünkü durumumuza neden olan kişiler de değişik yorumcu, gazeteci vs. konumlarda olacaklar. Çok normal. Bu boyutunu hiç önemsemiyorum. Herkes rolünü yapıyor. Bizim bir hedefimiz var. Her birine cevap verecek olsam, doğruyu anlatmaya zamanımız kalmaz. Hiç kimseyle dostluğunuzu koparmanızı söylemem, asla böyle bir şey içinde olmam. En yakınız bile olsa hakemliğinizle ilgili konuda dahil oluyorsa orada set çekin. Benim profesyonel alanıma giriyorsun, dostumsan vazgeç diyemiyorsanız hakem olamazsınız. Sahada objektif kalamazsınız. Bunu yapamıyorsa o arkadaşın kadroyu meşgul etmenize gerek yok. Bu bir meslek, itibarımız, onurumuz var. Bunu onlara bırakıyorum. Bu çok az sayıda arkadaşım. Bunları anlatarak, ikna ederek, gerçekleri göstererek... Bu nesil, benim neslim gibi değil. İkna etmezseniz başarılı olamazsınız. İkna etmeniz lazım. Çok iyi yoldalar. Bunu ayırt edebilen arkadaşlarım büyük çoğunlukta. Minimal ve çok önemli görmüyorum bunu."
'YAPI' SORUSUNA CEVABI
"Yapı, sistem gibi söylemler var. Yapının ne olduğu tartışılıyor. MHK içindesiniz. Karşınızda grup olduğunu söylediniz. Grubun içinde olan biri de Cüneyt Çakır. Sayın Çakır'ın 8 Mart'ta size karşı durduğu konuyu bir perspektifte değerlendirebilir misiniz?" sorusunu ise Gündoğdu, şu sözlerle yanıtladı.
"Ben hep kurumdan, kurumsallktan bahsettim. Kurumsallığı yakalayabilirsek kişileri konuşmayacağız. Kişiler görevlerini yaparlar ve giderler. Kişilerin, kurumun üstüne çıkardığımız zaman bir devamlılık olmaz. Kurumun itibarını da zedelersiniz. Tam da yapmaya çalıştığımız bu. Bu şirketleşme süreci, tam da bunu öngörüyor. X bir firmada siz, o firmanın çalışanlarını ayrıntılı bilir misiniz? İmkanı yok. Çok büyük bir firmadaki orta seviye yöneticilerin görevleri değişti, o hafta ön planda niye görev verilmediğiyle ilgilenmezsiniz. Kurumun geçmişten gelen alışkanlıklarıyla kalması, kişilerin ön planda olmasıyla isimler ön plana çıktı. Bu kişileri, bu kurum çıkardı. TFF'nin bizlere verdiği imkanlarla hakem oluyoruz. Bizi onaylamazsa hakemlik dahi yapamıyorsunuz. O yüzden burada, geçiş aşamasında, şeffaf bir şekilde başardığımız zaman çok iyi hakemler çıkacak. Çok iyi gençler geliyor, göz dolduruyorlar. Kendisinin isminden çok başarılı bir Türk genci, arkasında da şu kadar kişi geliyor deriz. Alışkanlıklar var, üretilen konuşmalar... Kurumsal örgüyü sağlayamazsınız, onu başka isimle anarsınız. Kurumu kuvvetli kılacaksınız."
"ÇOK BÜYÜK OLGUNLUKTUR"
"MHK yönetiminden Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım ayrıldı. Neler yaşandı?" sorunu yanıtlayan Gündoğdu: "Pek çok şey çarpıtılıyor. Yalan, yanlı bir haber yayılabiliyor. Söyledikleriniz değiştirilebiliyoruz. Şahıs, kişi olarak konuşmaktan korkmadım. Bunu evirip bana silah olarak kullanırlar mı... Böyle bir korkum yok. Bir mentör, eğitimci, ağabey mantığıyla hakemlere yön göstermeye çalışıyorum. Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım... 20. hafta gibi danışma kurulunu kurmayı planladık. TFF başkanımızın danışmasıyla temmuz ayından bu yana yaptığımız çalışmanın ürünü olarak yönetime ve Kulüpler Birliği'ne sunduğumuz şirketleşmenin aşamsı olarak, 20. hafta kurulunu kurarım. PMİK fonksiyonları, bir CEO dediğimiz kişiye aktarılıyor. Temmuz ayında yola çıkarken Sayın Şahin ve Sayın Yıldırım da biliyordu. Hakemlik adına bunu yapmayalım demediler. Ben PMİK'i her şeyde bilgilendiriyordum. Onlar aslında fedakarlık ve olgunluk gösterdiler. Bizim aslında PMİK ile ilgili görevimiz kalmıyor. Ben de 'beraber yola çıktık, sizi alt liglerin sorumlusu olarak atamayı isterim' dediğimde, 'Mevcut arkadaşlara ayıp olur, böyle bir ortama girmek isteyiz, affımı isteyin' dediler. Çok büyük olgunluktur. Ailecek görüştüğüm yakın arkadaşlarım. Saygıyla karşıladım. Kendilerine emekleri için teşekkür ederim." dedi.
MHK'NİN ÜYE SAYISI ARTACAK MI?
"MHK'nin üye sayısı artacak mı?" sorusuna cevap veren Gündoğdu, "TFF büyük bir kurum, her biriminde her karar verilmeden önce hukuk biriminden görüş alınır. Salt çoğunlukla karar verildiği için zorunluluk yok." ifadelerini kullandı.
"BİZ ETİK OLARAK MÜDAHİL OLMAYIZ"
"Jose Mourinho'nun derbinin ardından hakem odasına gittiği Vincic ve Kadir Sağlam'a dair söyledikleri raporda ve medyada yer aldı." sözleri üzerine açıklama yapan Gündoğdu; "Kulüpler bu raporları okuyor. Gözlemci raporunda bunlar yer almaz. Bu bir olaysa ayrıca raporlanır. Hakem raporunun eki, gözlemci raporudur. Gözlemci raporu, hakemin notlamasıdır, performansı notlar. Biz gözlemci raporunu okuruz. Bu diğer olayları, disiplinle ilgili konuları, hakem raporuna ilave olarak verdiği konuları doğrudan Hukuk Kurulu ve PFDK'nin yetki alanına girer. Biz etik olarak müdahil olmayız." sözlerini sarf etti.
Gündoğdu, konuşmasının devamında, "Hakemin raporuyla ilgili bir şeye dahil olma çok konulur, farklı yerlere çekilir. Hakem gördüğünü rapor eder. Hukuk Kurulu uygun görürse sevk eder. Savunma istenecekse PFDK, kulüplere yollar. Kulüplerin de hazırlık süreci oluyordur. Sizin söylediklerinizi basından takip ettim. Niye gündem oldu bu konu? TFF Başkanı göreve başladığından beri 'Arkadaşlar, gördüğünüz her şeyi, tüm olayları rapora yazın. Hiç çekinmeyin. Bir noktayı atlamayın. Kurumun, sizin itibarınızdır." talimatı verdi. Biz bu talimatı takip ediyoruz. Bunu disiplinle yapınca her şey konuşulur hale geldi." ifadelerini kullandı.
"FIFA VE UEFA'NIN NORMLARINA UYMAK ZORUNDAYIZ"
"Biz neden raporları okuyamıyoruz?" sorusuna ise MHK Başkanı, "FIFA ve UEFA'nın normlarına uymak zorundayız. Bu normlara göre gözlemci notu paylaşılamıyor. Böyle bir yasak var. Disiplin raporu, ilgilisiyle paylaşılıyor." cevabını verdi.
VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASI...
"Galatasaray, Adana Demirspor maçındaki VAR kayıtlarının açıklanmasına tepki gösterdi, size 46 pozisyonluk liste verdi. VAR kayıtlarının açıklanmasına nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu MHK Başkanı, şu sözlerle yanıtladı:
"Genelden geleyim. Hem TFF Başkanımızın ve yönetiminin hem benim MHK Başkanı olarak düşüncelerimiz, VAR kayıtlarının canlı olarak paylaşılması. Çünkü biz bir defa şeffaflığı savunuyoruz. Doğruyu yaptığımıza eminiz. Arka planımız, gizli saklımız yok. UEFA ve FIFA'nın engeli yoksa niye paylaşmayalım diye hep söylüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Yasal prosedür veya uygulama, UEFA bunu yönetim kurullarına bıraktı. Yönetim kurulu karar verince uygulama, açıklama yapılabiliyor. Düşüncemiz niye açıklanmasın, canlı bile verilebilir. Bizim hedefimiz dünyadaki gelişmeleri takip ederek kendimize uygun bir yöntemi seçmek.
O maç çok özel bir maçtı. Sahada inceleme gerektiren bir pozisyonda gerçekleşmedi. Yanlış karar oldu. İlk defa mı oldu, çok fazla oldu. Şimdi bunlar oluyor. Maçın yarıda kalmasıydı, buranın özelliği buydu. Yönetim kurulunun aldığı karar da sahada inceleme gerektirip yapılmadıysa, sansasyonel bir olduysa dedikoduya mahal vermeden yayınlayalım dedi. Kamuoyuna paylaşmaya yönetim karar verdi. Bir kişiye, kulübe karşı değil de şeffaflık nedeniyle gerçekleşti. Nihai hedef olarak her şeyi vereceğiz. Zamanla daha çok şeffaflaşma göreceğiz."
"MURAT SANCAK ORADA GÜVENİNİ BELİRTİYOR"
MHK Başkanı Gündoğdu, "Sayın Murat Sancak, 'TFF ve MHK'ye bu maçta (Galatasaray - Adana Demirspor) operasyon çekildi' ifadesini kullandı. Bu olayın üzerine gittiniz mi? Adli makamlara başvuru oldu mu? Murat Sancak ile konuştunuz mu?" sorusunu ise, "Sayın Sancak ile olaylar bittikten sonra konuştuk. Bazı alışılmış hadiseler, kanıksanmış olaylar olabilir. Bizim tarafta, bir defa benim telefonum pek çok kulüp başkanında var, ikinci üçüncü lig başkanlarında var. Biz yönetimin çizdiği çerçevede, tabana ve Anadolu'ya yönelik, tüm takımlarımıza yönelik eşit hizmetin götürülmesinden hareketle Kulüpler Birliği, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği toplantılarına gidiyoruz. Ne kadar iletişim kurarsanız o kadar iyi oluyor. Sayın Murat Sancak orada güvenini, inancını belirtiyor. Birçok kulüp başkanımız, genç hakemlerle ilgili sözlerini söylüyor, genç hakemlerin iyi yolda olduğunu ve desteklediklerini söylüyor." şeklinde yanıtladı.
"TÜM KAYITLARI İNCELİYORUM"
"Kayserispor - Konyaspor maçında VAR'da yaşananlar konuşuldu. O maçta ne oldu, neler yaşandı? O maçın ardından AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan hakkınızda çok ifadeler kullandı. Neler yaşandı bu maçta, ne oldu? Siz Sayın Hacıosmanoğlu'na operasyon mu çekiyorsunuz, kandırıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Gündoğdu, şu açıklamaları yaptı:
"Birçok iddia oluyor, biliyorsunuz. Önce ne yaşandı, ona bakalım. Bu maçta yaşanana benzer bir maç oldu. İki oyuncunun iskeletlerinin üst üste gelmesinden ötürü yarı otomatik ofsayt sistemi, ayrı kişiler olarak tanımadığı için animasyon üretemiyor. Tek kişi gördüğünden, animasyon üretemediğinden arkadaşlarımız manuel sistemle çizgi çekerek bunu yapıyorlar. İki defa yapıyorlar teyit için. İki kere ofsayt çıkınca hakemi bilgilendiriyorlar. Oradaki yaşanan hadise bu. Süreci işlerken VAR, AVAR, teknisyenle ilgili inceleme oldu. Her salı günü, bazen çarşamba sabahı VAR odasına giriyorum. TFF Başkanı ve MHK Başkanında bu yetki var. Tüm kayıtları inceliyorum, eğitim argümanı çıkarmaya çalışıyorum. Sayın Milletvekilimizin bazı söylemleri bazı iddiaları oldu. Sayın Başkanımızın ve Sayın Mecnun Bey'in Sayın Milletvekilimizi bilgilendirdiğini biliyorum. Sayın Vekil, bana bir şey sorduğu zaman bilgilendiririm. Ne zaman isterse bilgilendiririm."
KART ŞİKESİ İDDİASI!
"Beyoğlu Yeni Çarşı - Vanspor maçı... Etik Kurulu'na sevk edildi? O maçta ne yaşandı? Kart şikesi iddia edildi?" soruna cevap veren Gündoğdu, "İş hukukla ilgili sürece girince teması keseriz. Bu bir tweetle ortaya çıktı. Bunu Hakem İşleri'nden arkadaşlar bana yönlendirdi. Okur okumaz TFF Hukuk Birimi'ne gönderiniz, yapılan işlemi soralım ve ona göre ilerleyelim dedim. Arkadaşlarımızın ilk beyanlarına başvurup Hukuk Kurulu'na gönderdik. Bize artık takip süreci kalıyor. Tedbir olarak, sonuç gelene kadar görev veremiyoruz. Moral verme dışında bir şey yapamıyoruz. Başka bir şey yapsak yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Etik Kurulu'nda inceleme devam ediyor, antrenmanlarını yapmasını söylüyoruz. Etik Kurulu'ndan sonuç çıkmadı. Bizim de sonuca göre uygulama yapmamız gerekiyor." dedi.
"ORASI BİZİM YATAK ODAMIZ"
Başkan Gündoğdu, "MHK'da sızıntı var mı?" sorunu ise şu sözlerle yanıtladı;
"Sayın TFF Başkanımızın konuşması birebir aktarıldı, benim de... Bir defa bu saygısızca. Orası bizim yatak odamız. Yatak odamızla ilgili konuyu aktarıyorsa bu arkadaşlarımızın kadrolarda yeri yok. Böyle bir saygısızlık içinde olan kişiye ben güvenemem, kurum da güvenmez. Daha vahimini görmeye çalışıyorum. Mesleğine saygısı olmayan kişinin sahada ve saha dışında her şeyi yapma ihtimali var. Bu nedenle futbol hakemliğini hak etmiyordur. Bir çalışmamız var. 8 Mart döneminde, 9'unda arkadaşlarımızı bilgilendirmek için zoom toplantısı yapıldı. Bu toplantı kanun dışı kaydedildi ve servis edildi, sanki kötü bir şey yapmışız gibi. Çok da ünlü bir gazeteci gece 02.30 civarında kaydı bana yolladı, görevden ayırdığımız hakemlerden birinin de ismini verdi, ondan aldığını belirterek. Enteresan olan, bu tür olayların yaşanma ihtimali var. Buna tedbir almak gerekiyor. Tedbirler var, uyguluyoruz."
"BİR POZİSYON İÇİN DEDİM, DEĞİŞTİRDİLER"
"Bazı Süper Lig hakemleri eyyam yapıyor dediniz mi?" sorusuna cevap veren MHK Başkanı, "Böyle bir şey söylemem imkansız. İstanbul Hakemleri eğitimine davet edildik. Hakem Eğitimcisi ve Danışmanı Vitor Melo Pereira'yı götürdüm, bölgeleri görmesi için... Oradaki arkadaşlarımıza UEFA eğitim paketlerini incelerken eyyam mı yapıyor dedim bir pozisyon için. Bunu değiştirdiler." ifadelerini kullandı.
"ARADIM VE 'DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ DEĞİL' DEDİM"
"8 Aralık Gençlerbirliği - Karagümrük maçında Süleyman Hurma'nın sizi tribünden aradığı, 'Bu hakemi bir daha istemiyorum' dediği, sizin de maçın hakemi Ayberk Demirbaş'a 2 ay boyunca görev vermediğiniz iddiası var, sebebi bu mu?" sorusunu Gündoğdu şu sözlerle cevapladı:
"Böyle bir şey yaşanmadı. İletişime, nezaket kurallarına dikkat etsem de hiç kimsenin ama hiç kimsenin 'istemiyorum onu' diye beni aramaz. Sayın Hurma da böyle bir şey yapmaz. Çünkü alacağı cevabı da bilir. Benim de bir çizgim var. Tüm başkanlar bunu biliyor. Maç sırasında ve hemen sonrasında görüşmem. Maçtan sonra bir teknik direktör arkadaşın açıklamasını dinledim, bir hakemin söyleminin saygısızca olduğunu düşünmüş. Arkadaşımı aradım. Ardından teknik direktörü arayıp düşündüğünüz gibi değil dedim.
Ayberk Demirbaş arkadaşımın 7 tane görevi vardı. 3 tanesinde çok düşük notlarımız var. Maalesef şans verdiğimiz arkadaşlarımızdan, bir tanesi de o maç. O maç elimizdeki en düşük not, alınmış en düşük not. Dolayısıyla biraz bekliyor. Kendisine psikolojik destek veriyoruz. Başarılı olacağına inanıyorum."
"ŞEFFAFLIK BİZİM BİRİNCİ İLKEMİZ"
"Atletik testi geçememesine rağmen bazı hakemlerin devam ettiği iddiaları var, Mehmet Türkmen gibi." sözlerine karşılık MHK Başkanı, "Tamamen yalan ve yanlış bilgi. Mehmet Türkmen koşu testini geçti. Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu bir sezonda iki koşuyu koşamadığı için bir alt klasmana düştü. Erkan Özdamar klasman hakemi, maçlara gidiyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yaş itibarıyla düşebileceği klasman kalmadı ve hakemliği bıraktı. İki hakem de arkadaşım. Ankara'da görüştüğümüz, ailesini bildiğim arkadaşlarım. Biz disiplinliyiz. Dedikodu ve yalan haberin önüne nasıl geçeriz diye konuştuk. Şeffaflık bizim birinci ilkemiz." dedi.
"KÜLLİYEN YALAN!"
"Bazı hakemlerin Külliye'ye çıktığı, Hamza Yerlikaya ile görüştüğü, sizin de 'Siyaseten atandı o hakemler' sözünüz olduğu söylendi. Doğru mu?" sorusun Gündoğdu, "Külliyen yalan. Siyaseti de bir şekilde dile getirerek sanıyorum inandırıcılığı mı artırıyorlar, bilemiyorum." cevabını verdi.
"BİZ NİYE O 6'YI 16 YAPMIYORUZ"
MHK Başkanı, "Hakem atamalarında neden havuz sistemi var?" sorusu üzerine ise, "Havuz sistemi bizim hakemlik sistemindeki değişim ve dönüşüm için ihtiyaç duyduğumuz bir sistemdi. Süper Lig ve 1. Lig kadrolarını birleştirerek, 1. Lig hakemlerini Süper Lig'e çıkarmaktı. Kazandırdığımız 3-4 arkadaş oldu. Adnan Deniz Kayatepe, Yasin Kol 1. Lig kategorisindeydi. Batuhan Kolak'ı da göreceksiniz. 6 kişi üzerinden dönen sistemde hakemler yıpranıyor. Türk hakemliği dibe gidiyordu. Biz niye o 6'yı 16 yapmıyoruz, niye yetiştirmiyoruz? Sistem müsait değilmiş, sistemi değiştiririz." yanıtını verdi.
"DİRSEK ÇÜRÜTE ÇÜRÜTE YAZDIM"
"Teziniz çalıntı mı? Sizin için böyle iddialar var?" sorusuna yanıt veren MHK Başkanı, "Tezimin her satırını dirsek çürüte çürüte yazdım. O tweetleri paylaşanların, forward'layanların da, hep aynı kişiler üzerinden dönüyor. Kişisel haklarımı savunacağım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Yasal süreçleri başlattım. Yalan iddiaları ortaya atanlar, hukuk sürecini geçirirler. Benim yapabileceğim bu." ifadelelerini kullandı.
VeTAS SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
"VeTAS sistemi nasıl işliyor?" sorusuna ise Gündoğdu, şu cevabı verdi;
"VeTAS bir araç. Atamaları niye bir kişi yapıyor, en büyük eleştiriydi. Kişileri, kurumların önünde çok konuşulduğu zaman şüphe duyuluyor. Güvenmemek üzere toplumsal düşünce tarzımız var. Kişilere güven sağlanana kadar, belki güven de sağlanmayabilir, onun için kurumun mekanizmalarını çalıştıralım ve bunu da veriye dayalı yapalım. Çok fazla veri kullanarak takımlarla eşleştiren bir algoritma. Veri Esaslı Atama Sistemi. Zaman kazandırıyor, insanın atlayabileceği pek çok hatayı gözden geçiriyor. Gelişime muhtaç. Bunu kulüp başkanlarına da söyledim. Vaad ettiğimiz şeffaflık adına tüm projeleri yürütelim. Sene sonunda profesyonellik adına şirketleşmeye gidilecekse, o zamana kadar yol kat etmiş olalım. Kendi adımıza bunu yürütüyoruz."
"HALA KARARLIYIZ"
"Danışma Kurulu'na isim öneren kulüp oldu mu?" sorusuna Gündoğdu, "Hala kararlıyız. 28. haftaya geldik. 2 aylık bir süreç geldi. 1. Lig Kulüpler Birliği bir isim bildirdi. Bildiğim kadarıyla Süper Lig Kulüpler Birliği detaylı çalışma içinde ama oradan bir isim gelmedi." cevabını verdi.
"HAKEMLER BUNDAN ÇOK MUTLU OLACAK"
MHK Başkanı ayrıca, "En yakın hedefimiz bizim. hakemlikteki sağlıklı dönüşümü tamamlamak. Önümüzdeki sene sonuna kadar kadroyu gençleştirmek ve genişletmek. Önümüzdeki sezon sonunda uygulamaya geçeceğimiz hakemlik talimatı. Mevcut hakemlik talimatı, her MHK değişince talimat değişiyor, hakemler zarar görüyor. Sürdürülebilir talimat yok. Terfi kriterleri, kontenjan, klasmanın çok sık değiştiği yerde yetkinliği, niceliği artırmak mevcut sistemde mümkün değil. Çok sık değiştirilemeyecek, tabana yayılmış, kontenjanları deklare edilmiş, performans kriterleri açık şekilde deklare edilmiş, gelişmelerin de ilan edildiği ve sene sonunda sertifikasyonla ki 8 seviye içinde bir hakemlik talimatına çalıştım. Vitor Melo'nun bunda çok büyük katkısı var. Onun liderliğinde tamamladık. 70 sayfalık döküman. Yönetim kurulunun onayından sonra duyuracağız. Hakemler bundan çok mutlu olacak." ifadelerini kullandı.
"BU DÜZEN DEĞİŞMEZSE..."
Tüm hakemlerin 8 yılın üzerinde deneyime sahip olduğunu söyleyen Gündoğdu, "En az deneyimli hakemimiz Oğuzhan Çakır, 11. yılında bu sene. 16 yaşındayken başladı. Bu düzen değişmezse 11 yıl hakemlik yapan biri bile Süper Lig'e çıkamaz. Tüm hakemlerimiz 8 yılın üzerinde deneyime sahip." dedi.
"BAŞKANIMIZIN UEFA VE FIFA İLE İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA ve FIFA ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu dile getiren MHK Başkanı, "Sayın TFF Başkanımızın, bizzat UEFA ve FIFA ile ilişkileri çok iyi. Tarihte bu kadar kolay ulaşılabilen bir ortam var mıydı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Gündoğdu, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı. İşte Gündoğdu'nun açıklamaları...
YABANCI HAKEM KONUSU
Yabancı hakem konusu ile ilgili de konuşan Gündoğdu: "Şahsi görüşüm; daha önce söyledim, yabancı hakeme karşıyım kişisel olarak. Bu kadar 80 milyonun üzerinde milletiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke. Tarihimiz ortada. Mücadeleyi seviyoruz. Böyle bir milletin evlatları olarak, tabii ki benim taraftarı olma imkanım yok. Her Türk vatandaşına sorsanız, herkes aynısını söyler.
Ancak, kurumsal ihtiyaçlar ve şartlar var. Yabancı hakem bu sene gelmedi. Yabancı hakem geçen sene geldi. VAR hakemi, yardımcı hakem, dördüncü hakem bunlar maç görevlileri. Ortada, yanda, VAR, AVAR'da... Geçen sene son 8 hafta geldi hayatımıza. Bu şartlar buraya getirdi. Kapı bugün değil geçen yıl açıldı. 1 gün bile beklemeye tahammülümüz yok, anlatabiliyor muyum. Hakem yetiştirmek için patinaj yapmayıp devam ettirilseydik, tüm çalışmamız eğitim odaklı olarak hakemlerin gelişimine katkı sağlamak. Arkadaşlarımıza destek psikolojik ve sosyal katkı. Bu arkadaşlarımızın sosyal zekaları, bir önceki nesle göre geride gözükebiliyor Sahada sosyal zeka gerekiyor, liderlik yetkinlikleri, stratejik karar verme...
Vincic'i hatırlayın. Hemen atmosferi algılayıp ikinci dakikada stratejik karar verdi, süreci işletti. Bunlar bizim jenerasyon için ekstra çaba gerektiriyor. Kulüplerimizin bir çoğu bu değişime, dönüşüme katkı sağlıyor. Bu kolay bir süreç değil. Rehabilitasyon olarak da görebiliriz. Bu kadar baskıya, strese dayanıklılığını artırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte yabancı hakem katkı sağlıyor. Bunlarla odaklanmamızı sağlıyor." dedi.
"VINCIC'TEN HAKEMLERE ÖRNEK VERDİM"
Slavko Vincic'i hakemlere örnek gösterdiğini belirten MHK Başkanı, "Vincic'ten hakemlere örnek verdim. Atmosferi ve seyirciyi yönetebildiğini anlatmaya çalıştım. Bu çok önemli. Bu sadece güvenle alakalı değil. Vücut dili, hareketleri, davranışları, jest ve mimikleri..." sözlerini sarf etti.
Gündoğdu ayrıca, "Yasin Kol'un performansından öte disiplin uygulamalarında etkisi olduğunu hissettik. TFF Başkanımızın da olumlu katkısı var. Her fırsatta 'Siz sahada TFF'yi temsil ediyorsunuz, tüm kuralları uygulayın, arkanızdayız' dedi. Bu çok önemli bir irade." ifadelerini kullandı.
YABANCI HAKEM UYGULAMASI SÜRECEK Mİ?
"Kulüplerin yabancı hakem talepleri var. Yabancı hakem uygulaması sürecek mi?" sorusuna cevap veren Gündoğdu, "Hakemlerimizin gelişimi açısından bu süreç, başlangıçta koyduğumuz hedef 2 yıldı. 1 yılı bitiriyoruz. Önümüzdeki sezon sonunda bu süreç tamamlanacak. Kimsenin sabredecek gücü yok. Kulüpler büyük paralar harcıyor. Futbolseverler de güvenmek istiyor." sözlerini sarf etti.
"ÇOK KIRILDIM"
"Beşiktaş'ın 'Derbide Türk hakem istemiyoruz' tezahüratı oldu." sözlerine karşılık MHK Başkanı, "Çok kırıldım. Öbür söylem 'Yabancı istiyoruz' daha az kırıcı. İsteğini belirtebilir. 'Türk hakem istemiyoruz' incitici. Belki bu kadar ayrıntılı düşünmemişlerdi. Benim için Türk her şeyin üstünde. İstemiyoruz deyince incitici. Aslında istemlerini ifade ediyorlar. Hiçbir kulübü, taraftarı eleştirecek modda değiliz. Acaba ne istiyorlar, bu hizmeti nasıl verebiliriz diye düşünürsek gelişim sağlarız. Gelişim için yabancı hakem faydalı olabilir ama bu sene değil, geçen sene karar verildi." ifadelerini kullandı.
"SON KARARI TFF YÖNETİM KURULU VERİR"
Yabancı hakem konusunda son kararı TFF'nin vereceğini söyleyen Gündoğdu, "Yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili TFF yönetim kurulu karar verir. Durumumuzu yönetime sunarım. Son kararı onlar verir." dedi.
"VINCIC BİR GEREKLİLİKTİ"
Gündoğdu ayrıca, "Slavko Vincic, yabancı bir hakem bir gereklilikti. Genç hakemlere bu süreyi kazandırmak açısından faydalı oldu." ifadelerini kullandı.
8 MART OLAYININ PERDE ARKASI
8 Mart olayının perde arkası ile ilgili konuşan Aydoğdu: "Geçmişle zaman harcamaya gerek yok ama bilmek de gerekiyor. Geçmişi irdelemek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz günlerde 2022'de, o zaman için organizasyonel bir karardı. Göreve geldiğim dönemi hatırlayalım. TFF'de bir takım kararlar verilmiş, talimat değişmiş, senede 4 defa klasman değişikliği çıktı. Sonradan öğrendiğimiz bir takım çalışmalar vardı. Kulüpler Birliği ile yapılan çalışma grubu toplantıları vardı. 4 tane VAR hakemine görev verilmemesiydi ben göreve gelmeden önce. Dönemin MHK başkanının aldığı kararla görev verilmeyecekti. Bu şartlarda göreve geldim. Ben idealist bir insanım. O dönemde de bu göreve başlarken bir takım ideallerle başladım. Mevcut durum ve benim tespitlerimle bir değişikliğe gitmek gerekiyordu. Türk hakemliği bir tıkanmışlık içindeydi. Kulüplerin açıklamalarını, hakemlerimizin durumunu hatırlayın. Yenilerin gelmesiyle ilgili tıkanıklık vardı. Bizim önerimiz yönetim kuruluna bu şekildeydi. Yönetim kabul etti. O kararlar alındı." dedi.
Gündoğdu, devamında "Sonrasında o kararlılık devam etmedi. Nihat Özdemir istifa etti. Yöneticiler de istifa etti. Ben de 17 Nisan'da istifa ettim. O zamanın ihtiyaçları, gerekliliklerine göre uygun gördüğüm önerileri sundum, yönetim karar verdi." ifadelerini kullandı.
"TÜRK HAKEMLİĞİNİN 1 DAKİKA BİLE GEÇİRECEK ZAMANI YOK"
Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı olmadığını söyleyen Gündoğdu, "1 gün bekleyemeyiz lafımı şu an anlıyoruz. Ciddi bir süre kaybedildi. O zamanki değişimi, dönüşümü yol almış olsaydık bugün başka konularla uğraşacaktık. Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı yok. Devamlı irtifa kaybediyorsunuz. Görüyorsunuz düştüğünü. Ya paraşüt açacaksınız ya başka yöntem bulacaksınız." açıklamasını yaptı.
"HAKEMLİĞİ BİTİRME DEĞİL KLASMAN YAPMAYDI"
Gündoğdu, açıklamalarına devam ederken "Yayıncı kuruluşta 10 Mart'tı sanırım, bir röportajım olmuştu. Orada açıklığa kavuşturmuştum. Hakemliği bitirme değil klasman yapmaydı. Ciddi anlamda yıpranmış, bilerek veya bilmeyerek kurumun önüne geçen davranışlar içinde olan arkadaşlar vardı. Sayı olarak 3 ila 4 kişiydi. Bu arkadaşlarımıza çalışmayacağımızı beyan etmiştim. Süper Lig kadrosunda olup Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerimiz için alt ligde hakemlik veya gözlemcilik gibi... Hiç Süper Lig hakemi olamayacak hakem arkadaşlara, VAR kadrosu oluşturuluyordu, onlara da bunu teklif ettik. Hakem İşleri Müdürümüz, birinci gruptaki arkadaşlar dışındaki arkadaşları davet etti. Sadece iki kişi icabet etti, hala kadrodalar. O arkadaşları uyarmamıza rağmen, birinci kategorideki arkadaşlar, toplu hareket etmeyi tercih ettiler. Böyle bir sonuç oldu." sözlerini sarf etti.
"KENDİNİ TFF ÖNÜNDE GÖREM HAKEMLER..."
Kendisini TFF'nin önünde gören hakemler olduğunu söyleyen Gündoğdu, "Kendini TFF önünde gören hakem arkadaşlarımız, uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmedi. Şu an dahil..." dedi.
17 NİSAN 2021'DEKİ İSTİFASI
17 Nisan 2021'de görevi bırakması ile ilgili konuşan Gündoğdu, "Bahsettiğim olaylar hakemlik için steril ve stabil ortamın olmadığı görünüyor. Tedbir alınıyor ama gerçekleşmiyor. Tedbirin devamı veya kararlılık devam etmeyince görevde devam etmemin anlamı yoktu. 17 Nisan'da görevden ayrıldım.
O dönemde 17 Nisan 2021'de ayrıldıktan sonra defteri kapattım. Ancak, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu seçildikten sonra hakemlik sistemi hakkında kararlılığı, kendisi ve yönetiminin, o zamanki tedbirlerle ilgili paralel düşüncelerde olması ve teklif getirmesini kabul ettim. 3 yıllık sözleşme yaptı yönetim. Bu kararlılığı simgeliyor. 3 yıllık imza bir mesaj. Bir ücret karşılığında ama futboldaki gibi değil, hakemlik normları içerisinde makul bir ücret. Bir niyet göstergesi daha çok. Bu kamuoyuna bir mesaj, hakemlik sistemine kararlılığı gösteriyor." ifadelerini kullandı.
HAKEMLİK AKADEMİSİ KONUSU
Hakem Akademisi konusu ile ilgili MHK Başkanı, "Sayın TFF Başkanı göreve başlayınca, yönetimle birlikte incelenince oradaki oluşturulan kuruluşta MHK'nın yetkilerini, akademiye devreden bir süreç geliştirildi. MHK Başkanının görevini kısıtlayan bir kurumdu. TFF bunu kaldırdı. Bu da bir göstergedir. Tek yetkili olacak şekilde, tek ağızda, yetkinin tek yerde toplandığı ve yönetime karşı sorumlu olduğu bir durum oldu." açıklamasında bulundu.
"HERKES KENDİNE GÖRE ANLATIR"
"Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği hakkında ne düşünüyor?" sorusuna Gündoğdu: "Pek çok senaryo yürütülebilir. Anlatıldığı gibi olmayan hususlar var. Herkes kendine göre anlatır. Ben dernekle olumsuz bir şey söylemem doğasına aykırı. Ben de bir dernekte çalışıyorum 11 yıldır. Derneğin kendi misyonu ve vizyonu çok değerli hakemler için. Ancak zaman içerisinde şu anki derneğin yöneticilerin veya üyelerin sorunu değil. 20-30 yıldır hakemlik sistemi gibi alışılmış bazı konulardan dolayı dedikoduların üretilmesini normal buluyorum. Başkanımız herkes görevinde olsun, ben TFF'ysem hakemlerimizin her türlü hak ve sorumlulukları benden sorulur. Benim adıma MHK sorumludur. İhtiyaçları orası takip eder. Dernek, fahri bir kuruluştur. Yerinde kalmasını söyledi. Bu söylemlerle hareket etmiyoruz. Derneğimiz de hakemlere hizmet ediyor, biz de MHK olarak hakemlerimizin yetiştirilmesinden sorumluyuz. Herkes kendi yerinde kalsaydı sorun çıkmayacaktı." cevabını verdi.
"SAYIN BAŞKAN BİR ŞEY GÖRMÜŞTÜR Kİ BUNU SÖYLEMİŞTİR"
"Hakemlerin, eski TFF başkanlarına aidiyeti var mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu yönde bir açıklama yaptı." sözleri üzerine konuşan Gündoğdu, "Sayın Başkan bunu söylediyse bir şey görmüştür ki bu cümleyi sarf etmiştir. Yine hakem arkadaşlarımdan kaynaklanmayan ancak yılların getirdiği alışkanlıklar, arkadaşımızın zaman içerisinde beraber çalıştığı kişiler içerisinde yakınlık, aidiyet duyma hissi olabilir. Bunun derecesi ve eylemleri. Bunun derecesini tespit etmek. Aidiyetler TFF'ye olursa şahıslar ortadan, devreden çıkar. Onlar idari yöneticilerdir. Hakemlerin aidiyeti kuruma olur. Bizim yapmak istediğimiz bu. Yanlışlık burada. Arkadaşlar öyle de alıştırılmış olabilir. Zaman zaman bunu ben de hissediyorum ve sistem üzerinden çözmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlarımızı tam bir profesyonel gibi, mesleki kurallara bağlı, kuruma aidiyete bağlı profesyonel hakem kalıbına soktuğumuzda, o zaman bunlar çözülecek." dedi.
"BİZ UNVANLARIN GEREĞİNİ YAPARIZ"
"Bir hakem, neden bir TFF başkanının ne zaman gideceğiyle ilgili yorum yapar?" sorusu için konuşan MHK Başkanı, "Bunlar yaşandı. Olmadı değil. Hiçbirinde hakem arkadaşları suçlayamıyorum. Bir hakem arkadaşımı, çok iyi hakem, çektim sordum. 'Söyledim hocam' dedim. 'Niye söyledin demiyorum, bu davranışların kariyerine zarar verecek. Bu söylemlerin içine girince profesyonellikten uzaklaşacaksın, hakemliğin geriye gideceksin' dedim. 'Bir daha söylemeyeceğim' dedi. Bir daha da söylemedi. Buna ihtiyaçları var. Bizim için esas olan kurumdur, yöneticiler geçicidir. Biz unvanların gereğini yaparız, arkadaşlarımız ve Türk hakemliği için bunu sağlamak zorundayız. Niye yapar sorusuna cevabım yok. Yapanlara sormak lazım." ifadelerini kullandı.
"İTİBARIMIZ, ONURUMUZ VAR"
"Sizin gitmeniz için her türlü çabayı gösteren eski hakemler var, hakem yorumcuları, hakem dünyası içinden insanlar var. Bazı mevcut hakemler, eski hakemlerle bağlantılıysa sizin için gitmeniz karar veriyorsa... Murat Sancak 'Hakemler, MHK başkanına operasyon çekiyor' dedi. Bunu nasıl çözeceksiniz?" sorusuna cevap veren Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı.
"Ben idealist insanım. İdealler, mevcut iyinin baş düşmanıdır. İdeallerle yaşamak güzel bir şey. En iyi olduğunu düşünenler, sizi baş düşman görür. Benim kimseyle kişisel bir sorunum yok. Kişilerle, yaptıklarıyla zaman kaybedeceksem projeleri gerçekleştirmeye enerji bulamam. Benle sorunu olan mutlaka var. Bunu da normal görüyorum. Bu kadar radikal içinde olacaksınız, görevde olacaksınız, bugünkü durumumuza neden olan kişiler de değişik yorumcu, gazeteci vs. konumlarda olacaklar. Çok normal. Bu boyutunu hiç önemsemiyorum. Herkes rolünü yapıyor. Bizim bir hedefimiz var. Her birine cevap verecek olsam, doğruyu anlatmaya zamanımız kalmaz. Hiç kimseyle dostluğunuzu koparmanızı söylemem, asla böyle bir şey içinde olmam. En yakınız bile olsa hakemliğinizle ilgili konuda dahil oluyorsa orada set çekin. Benim profesyonel alanıma giriyorsun, dostumsan vazgeç diyemiyorsanız hakem olamazsınız. Sahada objektif kalamazsınız. Bunu yapamıyorsa o arkadaşın kadroyu meşgul etmenize gerek yok. Bu bir meslek, itibarımız, onurumuz var. Bunu onlara bırakıyorum. Bu çok az sayıda arkadaşım. Bunları anlatarak, ikna ederek, gerçekleri göstererek... Bu nesil, benim neslim gibi değil. İkna etmezseniz başarılı olamazsınız. İkna etmeniz lazım. Çok iyi yoldalar. Bunu ayırt edebilen arkadaşlarım büyük çoğunlukta. Minimal ve çok önemli görmüyorum bunu."
'YAPI' SORUSUNA CEVABI
"Yapı, sistem gibi söylemler var. Yapının ne olduğu tartışılıyor. MHK içindesiniz. Karşınızda grup olduğunu söylediniz. Grubun içinde olan biri de Cüneyt Çakır. Sayın Çakır'ın 8 Mart'ta size karşı durduğu konuyu bir perspektifte değerlendirebilir misiniz?" sorusunu ise Gündoğdu, şu sözlerle yanıtladı.
"Ben hep kurumdan, kurumsallktan bahsettim. Kurumsallığı yakalayabilirsek kişileri konuşmayacağız. Kişiler görevlerini yaparlar ve giderler. Kişilerin, kurumun üstüne çıkardığımız zaman bir devamlılık olmaz. Kurumun itibarını da zedelersiniz. Tam da yapmaya çalıştığımız bu. Bu şirketleşme süreci, tam da bunu öngörüyor. X bir firmada siz, o firmanın çalışanlarını ayrıntılı bilir misiniz? İmkanı yok. Çok büyük bir firmadaki orta seviye yöneticilerin görevleri değişti, o hafta ön planda niye görev verilmediğiyle ilgilenmezsiniz. Kurumun geçmişten gelen alışkanlıklarıyla kalması, kişilerin ön planda olmasıyla isimler ön plana çıktı. Bu kişileri, bu kurum çıkardı. TFF'nin bizlere verdiği imkanlarla hakem oluyoruz. Bizi onaylamazsa hakemlik dahi yapamıyorsunuz. O yüzden burada, geçiş aşamasında, şeffaf bir şekilde başardığımız zaman çok iyi hakemler çıkacak. Çok iyi gençler geliyor, göz dolduruyorlar. Kendisinin isminden çok başarılı bir Türk genci, arkasında da şu kadar kişi geliyor deriz. Alışkanlıklar var, üretilen konuşmalar... Kurumsal örgüyü sağlayamazsınız, onu başka isimle anarsınız. Kurumu kuvvetli kılacaksınız."
"ÇOK BÜYÜK OLGUNLUKTUR"
"MHK yönetiminden Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım ayrıldı. Neler yaşandı?" sorunu yanıtlayan Gündoğdu: "Pek çok şey çarpıtılıyor. Yalan, yanlı bir haber yayılabiliyor. Söyledikleriniz değiştirilebiliyoruz. Şahıs, kişi olarak konuşmaktan korkmadım. Bunu evirip bana silah olarak kullanırlar mı... Böyle bir korkum yok. Bir mentör, eğitimci, ağabey mantığıyla hakemlere yön göstermeye çalışıyorum. Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım... 20. hafta gibi danışma kurulunu kurmayı planladık. TFF başkanımızın danışmasıyla temmuz ayından bu yana yaptığımız çalışmanın ürünü olarak yönetime ve Kulüpler Birliği'ne sunduğumuz şirketleşmenin aşamsı olarak, 20. hafta kurulunu kurarım. PMİK fonksiyonları, bir CEO dediğimiz kişiye aktarılıyor. Temmuz ayında yola çıkarken Sayın Şahin ve Sayın Yıldırım da biliyordu. Hakemlik adına bunu yapmayalım demediler. Ben PMİK'i her şeyde bilgilendiriyordum. Onlar aslında fedakarlık ve olgunluk gösterdiler. Bizim aslında PMİK ile ilgili görevimiz kalmıyor. Ben de 'beraber yola çıktık, sizi alt liglerin sorumlusu olarak atamayı isterim' dediğimde, 'Mevcut arkadaşlara ayıp olur, böyle bir ortama girmek isteyiz, affımı isteyin' dediler. Çok büyük olgunluktur. Ailecek görüştüğüm yakın arkadaşlarım. Saygıyla karşıladım. Kendilerine emekleri için teşekkür ederim." dedi.
MHK'NİN ÜYE SAYISI ARTACAK MI?
"MHK'nin üye sayısı artacak mı?" sorusuna cevap veren Gündoğdu, "TFF büyük bir kurum, her biriminde her karar verilmeden önce hukuk biriminden görüş alınır. Salt çoğunlukla karar verildiği için zorunluluk yok." ifadelerini kullandı.
"BİZ ETİK OLARAK MÜDAHİL OLMAYIZ"
"Jose Mourinho'nun derbinin ardından hakem odasına gittiği Vincic ve Kadir Sağlam'a dair söyledikleri raporda ve medyada yer aldı." sözleri üzerine açıklama yapan Gündoğdu; "Kulüpler bu raporları okuyor. Gözlemci raporunda bunlar yer almaz. Bu bir olaysa ayrıca raporlanır. Hakem raporunun eki, gözlemci raporudur. Gözlemci raporu, hakemin notlamasıdır, performansı notlar. Biz gözlemci raporunu okuruz. Bu diğer olayları, disiplinle ilgili konuları, hakem raporuna ilave olarak verdiği konuları doğrudan Hukuk Kurulu ve PFDK'nin yetki alanına girer. Biz etik olarak müdahil olmayız." sözlerini sarf etti.
Gündoğdu, konuşmasının devamında, "Hakemin raporuyla ilgili bir şeye dahil olma çok konulur, farklı yerlere çekilir. Hakem gördüğünü rapor eder. Hukuk Kurulu uygun görürse sevk eder. Savunma istenecekse PFDK, kulüplere yollar. Kulüplerin de hazırlık süreci oluyordur. Sizin söylediklerinizi basından takip ettim. Niye gündem oldu bu konu? TFF Başkanı göreve başladığından beri 'Arkadaşlar, gördüğünüz her şeyi, tüm olayları rapora yazın. Hiç çekinmeyin. Bir noktayı atlamayın. Kurumun, sizin itibarınızdır." talimatı verdi. Biz bu talimatı takip ediyoruz. Bunu disiplinle yapınca her şey konuşulur hale geldi." ifadelerini kullandı.
"FIFA VE UEFA'NIN NORMLARINA UYMAK ZORUNDAYIZ"
"Biz neden raporları okuyamıyoruz?" sorusuna ise MHK Başkanı, "FIFA ve UEFA'nın normlarına uymak zorundayız. Bu normlara göre gözlemci notu paylaşılamıyor. Böyle bir yasak var. Disiplin raporu, ilgilisiyle paylaşılıyor." cevabını verdi.
VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASI...
"Galatasaray, Adana Demirspor maçındaki VAR kayıtlarının açıklanmasına tepki gösterdi, size 46 pozisyonluk liste verdi. VAR kayıtlarının açıklanmasına nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu MHK Başkanı, şu sözlerle yanıtladı:
"Genelden geleyim. Hem TFF Başkanımızın ve yönetiminin hem benim MHK Başkanı olarak düşüncelerimiz, VAR kayıtlarının canlı olarak paylaşılması. Çünkü biz bir defa şeffaflığı savunuyoruz. Doğruyu yaptığımıza eminiz. Arka planımız, gizli saklımız yok. UEFA ve FIFA'nın engeli yoksa niye paylaşmayalım diye hep söylüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Yasal prosedür veya uygulama, UEFA bunu yönetim kurullarına bıraktı. Yönetim kurulu karar verince uygulama, açıklama yapılabiliyor. Düşüncemiz niye açıklanmasın, canlı bile verilebilir. Bizim hedefimiz dünyadaki gelişmeleri takip ederek kendimize uygun bir yöntemi seçmek.
O maç çok özel bir maçtı. Sahada inceleme gerektiren bir pozisyonda gerçekleşmedi. Yanlış karar oldu. İlk defa mı oldu, çok fazla oldu. Şimdi bunlar oluyor. Maçın yarıda kalmasıydı, buranın özelliği buydu. Yönetim kurulunun aldığı karar da sahada inceleme gerektirip yapılmadıysa, sansasyonel bir olduysa dedikoduya mahal vermeden yayınlayalım dedi. Kamuoyuna paylaşmaya yönetim karar verdi. Bir kişiye, kulübe karşı değil de şeffaflık nedeniyle gerçekleşti. Nihai hedef olarak her şeyi vereceğiz. Zamanla daha çok şeffaflaşma göreceğiz."
"MURAT SANCAK ORADA GÜVENİNİ BELİRTİYOR"
MHK Başkanı Gündoğdu, "Sayın Murat Sancak, 'TFF ve MHK'ye bu maçta (Galatasaray - Adana Demirspor) operasyon çekildi' ifadesini kullandı. Bu olayın üzerine gittiniz mi? Adli makamlara başvuru oldu mu? Murat Sancak ile konuştunuz mu?" sorusunu ise, "Sayın Sancak ile olaylar bittikten sonra konuştuk. Bazı alışılmış hadiseler, kanıksanmış olaylar olabilir. Bizim tarafta, bir defa benim telefonum pek çok kulüp başkanında var, ikinci üçüncü lig başkanlarında var. Biz yönetimin çizdiği çerçevede, tabana ve Anadolu'ya yönelik, tüm takımlarımıza yönelik eşit hizmetin götürülmesinden hareketle Kulüpler Birliği, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği toplantılarına gidiyoruz. Ne kadar iletişim kurarsanız o kadar iyi oluyor. Sayın Murat Sancak orada güvenini, inancını belirtiyor. Birçok kulüp başkanımız, genç hakemlerle ilgili sözlerini söylüyor, genç hakemlerin iyi yolda olduğunu ve desteklediklerini söylüyor." şeklinde yanıtladı.
"TÜM KAYITLARI İNCELİYORUM"
"Kayserispor - Konyaspor maçında VAR'da yaşananlar konuşuldu. O maçta ne oldu, neler yaşandı? O maçın ardından AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan hakkınızda çok ifadeler kullandı. Neler yaşandı bu maçta, ne oldu? Siz Sayın Hacıosmanoğlu'na operasyon mu çekiyorsunuz, kandırıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Gündoğdu, şu açıklamaları yaptı:
"Birçok iddia oluyor, biliyorsunuz. Önce ne yaşandı, ona bakalım. Bu maçta yaşanana benzer bir maç oldu. İki oyuncunun iskeletlerinin üst üste gelmesinden ötürü yarı otomatik ofsayt sistemi, ayrı kişiler olarak tanımadığı için animasyon üretemiyor. Tek kişi gördüğünden, animasyon üretemediğinden arkadaşlarımız manuel sistemle çizgi çekerek bunu yapıyorlar. İki defa yapıyorlar teyit için. İki kere ofsayt çıkınca hakemi bilgilendiriyorlar. Oradaki yaşanan hadise bu. Süreci işlerken VAR, AVAR, teknisyenle ilgili inceleme oldu. Her salı günü, bazen çarşamba sabahı VAR odasına giriyorum. TFF Başkanı ve MHK Başkanında bu yetki var. Tüm kayıtları inceliyorum, eğitim argümanı çıkarmaya çalışıyorum. Sayın Milletvekilimizin bazı söylemleri bazı iddiaları oldu. Sayın Başkanımızın ve Sayın Mecnun Bey'in Sayın Milletvekilimizi bilgilendirdiğini biliyorum. Sayın Vekil, bana bir şey sorduğu zaman bilgilendiririm. Ne zaman isterse bilgilendiririm."
KART ŞİKESİ İDDİASI!
"Beyoğlu Yeni Çarşı - Vanspor maçı... Etik Kurulu'na sevk edildi? O maçta ne yaşandı? Kart şikesi iddia edildi?" soruna cevap veren Gündoğdu, "İş hukukla ilgili sürece girince teması keseriz. Bu bir tweetle ortaya çıktı. Bunu Hakem İşleri'nden arkadaşlar bana yönlendirdi. Okur okumaz TFF Hukuk Birimi'ne gönderiniz, yapılan işlemi soralım ve ona göre ilerleyelim dedim. Arkadaşlarımızın ilk beyanlarına başvurup Hukuk Kurulu'na gönderdik. Bize artık takip süreci kalıyor. Tedbir olarak, sonuç gelene kadar görev veremiyoruz. Moral verme dışında bir şey yapamıyoruz. Başka bir şey yapsak yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Etik Kurulu'nda inceleme devam ediyor, antrenmanlarını yapmasını söylüyoruz. Etik Kurulu'ndan sonuç çıkmadı. Bizim de sonuca göre uygulama yapmamız gerekiyor." dedi.
"ORASI BİZİM YATAK ODAMIZ"
Başkan Gündoğdu, "MHK'da sızıntı var mı?" sorunu ise şu sözlerle yanıtladı;
"Sayın TFF Başkanımızın konuşması birebir aktarıldı, benim de... Bir defa bu saygısızca. Orası bizim yatak odamız. Yatak odamızla ilgili konuyu aktarıyorsa bu arkadaşlarımızın kadrolarda yeri yok. Böyle bir saygısızlık içinde olan kişiye ben güvenemem, kurum da güvenmez. Daha vahimini görmeye çalışıyorum. Mesleğine saygısı olmayan kişinin sahada ve saha dışında her şeyi yapma ihtimali var. Bu nedenle futbol hakemliğini hak etmiyordur. Bir çalışmamız var. 8 Mart döneminde, 9'unda arkadaşlarımızı bilgilendirmek için zoom toplantısı yapıldı. Bu toplantı kanun dışı kaydedildi ve servis edildi, sanki kötü bir şey yapmışız gibi. Çok da ünlü bir gazeteci gece 02.30 civarında kaydı bana yolladı, görevden ayırdığımız hakemlerden birinin de ismini verdi, ondan aldığını belirterek. Enteresan olan, bu tür olayların yaşanma ihtimali var. Buna tedbir almak gerekiyor. Tedbirler var, uyguluyoruz."
"BİR POZİSYON İÇİN DEDİM, DEĞİŞTİRDİLER"
"Bazı Süper Lig hakemleri eyyam yapıyor dediniz mi?" sorusuna cevap veren MHK Başkanı, "Böyle bir şey söylemem imkansız. İstanbul Hakemleri eğitimine davet edildik. Hakem Eğitimcisi ve Danışmanı Vitor Melo Pereira'yı götürdüm, bölgeleri görmesi için... Oradaki arkadaşlarımıza UEFA eğitim paketlerini incelerken eyyam mı yapıyor dedim bir pozisyon için. Bunu değiştirdiler." ifadelerini kullandı.
"ARADIM VE 'DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ DEĞİL' DEDİM"
"8 Aralık Gençlerbirliği - Karagümrük maçında Süleyman Hurma'nın sizi tribünden aradığı, 'Bu hakemi bir daha istemiyorum' dediği, sizin de maçın hakemi Ayberk Demirbaş'a 2 ay boyunca görev vermediğiniz iddiası var, sebebi bu mu?" sorusunu Gündoğdu şu sözlerle cevapladı:
"Böyle bir şey yaşanmadı. İletişime, nezaket kurallarına dikkat etsem de hiç kimsenin ama hiç kimsenin 'istemiyorum onu' diye beni aramaz. Sayın Hurma da böyle bir şey yapmaz. Çünkü alacağı cevabı da bilir. Benim de bir çizgim var. Tüm başkanlar bunu biliyor. Maç sırasında ve hemen sonrasında görüşmem. Maçtan sonra bir teknik direktör arkadaşın açıklamasını dinledim, bir hakemin söyleminin saygısızca olduğunu düşünmüş. Arkadaşımı aradım. Ardından teknik direktörü arayıp düşündüğünüz gibi değil dedim.
Ayberk Demirbaş arkadaşımın 7 tane görevi vardı. 3 tanesinde çok düşük notlarımız var. Maalesef şans verdiğimiz arkadaşlarımızdan, bir tanesi de o maç. O maç elimizdeki en düşük not, alınmış en düşük not. Dolayısıyla biraz bekliyor. Kendisine psikolojik destek veriyoruz. Başarılı olacağına inanıyorum."
"ŞEFFAFLIK BİZİM BİRİNCİ İLKEMİZ"
"Atletik testi geçememesine rağmen bazı hakemlerin devam ettiği iddiaları var, Mehmet Türkmen gibi." sözlerine karşılık MHK Başkanı, "Tamamen yalan ve yanlış bilgi. Mehmet Türkmen koşu testini geçti. Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu bir sezonda iki koşuyu koşamadığı için bir alt klasmana düştü. Erkan Özdamar klasman hakemi, maçlara gidiyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yaş itibarıyla düşebileceği klasman kalmadı ve hakemliği bıraktı. İki hakem de arkadaşım. Ankara'da görüştüğümüz, ailesini bildiğim arkadaşlarım. Biz disiplinliyiz. Dedikodu ve yalan haberin önüne nasıl geçeriz diye konuştuk. Şeffaflık bizim birinci ilkemiz." dedi.
"KÜLLİYEN YALAN!"
"Bazı hakemlerin Külliye'ye çıktığı, Hamza Yerlikaya ile görüştüğü, sizin de 'Siyaseten atandı o hakemler' sözünüz olduğu söylendi. Doğru mu?" sorusun Gündoğdu, "Külliyen yalan. Siyaseti de bir şekilde dile getirerek sanıyorum inandırıcılığı mı artırıyorlar, bilemiyorum." cevabını verdi.
"BİZ NİYE O 6'YI 16 YAPMIYORUZ"
MHK Başkanı, "Hakem atamalarında neden havuz sistemi var?" sorusu üzerine ise, "Havuz sistemi bizim hakemlik sistemindeki değişim ve dönüşüm için ihtiyaç duyduğumuz bir sistemdi. Süper Lig ve 1. Lig kadrolarını birleştirerek, 1. Lig hakemlerini Süper Lig'e çıkarmaktı. Kazandırdığımız 3-4 arkadaş oldu. Adnan Deniz Kayatepe, Yasin Kol 1. Lig kategorisindeydi. Batuhan Kolak'ı da göreceksiniz. 6 kişi üzerinden dönen sistemde hakemler yıpranıyor. Türk hakemliği dibe gidiyordu. Biz niye o 6'yı 16 yapmıyoruz, niye yetiştirmiyoruz? Sistem müsait değilmiş, sistemi değiştiririz." yanıtını verdi.
"DİRSEK ÇÜRÜTE ÇÜRÜTE YAZDIM"
"Teziniz çalıntı mı? Sizin için böyle iddialar var?" sorusuna yanıt veren MHK Başkanı, "Tezimin her satırını dirsek çürüte çürüte yazdım. O tweetleri paylaşanların, forward'layanların da, hep aynı kişiler üzerinden dönüyor. Kişisel haklarımı savunacağım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Yasal süreçleri başlattım. Yalan iddiaları ortaya atanlar, hukuk sürecini geçirirler. Benim yapabileceğim bu." ifadelelerini kullandı.
VeTAS SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
"VeTAS sistemi nasıl işliyor?" sorusuna ise Gündoğdu, şu cevabı verdi;
"VeTAS bir araç. Atamaları niye bir kişi yapıyor, en büyük eleştiriydi. Kişileri, kurumların önünde çok konuşulduğu zaman şüphe duyuluyor. Güvenmemek üzere toplumsal düşünce tarzımız var. Kişilere güven sağlanana kadar, belki güven de sağlanmayabilir, onun için kurumun mekanizmalarını çalıştıralım ve bunu da veriye dayalı yapalım. Çok fazla veri kullanarak takımlarla eşleştiren bir algoritma. Veri Esaslı Atama Sistemi. Zaman kazandırıyor, insanın atlayabileceği pek çok hatayı gözden geçiriyor. Gelişime muhtaç. Bunu kulüp başkanlarına da söyledim. Vaad ettiğimiz şeffaflık adına tüm projeleri yürütelim. Sene sonunda profesyonellik adına şirketleşmeye gidilecekse, o zamana kadar yol kat etmiş olalım. Kendi adımıza bunu yürütüyoruz."
"HALA KARARLIYIZ"
"Danışma Kurulu'na isim öneren kulüp oldu mu?" sorusuna Gündoğdu, "Hala kararlıyız. 28. haftaya geldik. 2 aylık bir süreç geldi. 1. Lig Kulüpler Birliği bir isim bildirdi. Bildiğim kadarıyla Süper Lig Kulüpler Birliği detaylı çalışma içinde ama oradan bir isim gelmedi." cevabını verdi.
"HAKEMLER BUNDAN ÇOK MUTLU OLACAK"
MHK Başkanı ayrıca, "En yakın hedefimiz bizim. hakemlikteki sağlıklı dönüşümü tamamlamak. Önümüzdeki sene sonuna kadar kadroyu gençleştirmek ve genişletmek. Önümüzdeki sezon sonunda uygulamaya geçeceğimiz hakemlik talimatı. Mevcut hakemlik talimatı, her MHK değişince talimat değişiyor, hakemler zarar görüyor. Sürdürülebilir talimat yok. Terfi kriterleri, kontenjan, klasmanın çok sık değiştiği yerde yetkinliği, niceliği artırmak mevcut sistemde mümkün değil. Çok sık değiştirilemeyecek, tabana yayılmış, kontenjanları deklare edilmiş, performans kriterleri açık şekilde deklare edilmiş, gelişmelerin de ilan edildiği ve sene sonunda sertifikasyonla ki 8 seviye içinde bir hakemlik talimatına çalıştım. Vitor Melo'nun bunda çok büyük katkısı var. Onun liderliğinde tamamladık. 70 sayfalık döküman. Yönetim kurulunun onayından sonra duyuracağız. Hakemler bundan çok mutlu olacak." ifadelerini kullandı.
"BU DÜZEN DEĞİŞMEZSE..."
Tüm hakemlerin 8 yılın üzerinde deneyime sahip olduğunu söyleyen Gündoğdu, "En az deneyimli hakemimiz Oğuzhan Çakır, 11. yılında bu sene. 16 yaşındayken başladı. Bu düzen değişmezse 11 yıl hakemlik yapan biri bile Süper Lig'e çıkamaz. Tüm hakemlerimiz 8 yılın üzerinde deneyime sahip." dedi.
"BAŞKANIMIZIN UEFA VE FIFA İLE İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA ve FIFA ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu dile getiren MHK Başkanı, "Sayın TFF Başkanımızın, bizzat UEFA ve FIFA ile ilişkileri çok iyi. Tarihte bu kadar kolay ulaşılabilen bir ortam var mıydı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
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