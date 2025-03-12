CANLI | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuşuyor

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
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8 MART OLAYININ PERDE ARKASI
8 Mart olayının perde arkası ile ilgili konuşan Aydoğdu: "Geçmişle zaman harcamaya gerek yok ama bilmek de gerekiyor. Geçmişi irdelemek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz günlerde 2022'de, o zaman için organizasyonel bir karardı. Göreve geldiğim dönemi hatırlayalım. TFF'de bir takım kararlar verilmiş, talimat değişmiş, senede 4 defa klasman değişikliği çıktı. Sonradan öğrendiğimiz bir takım çalışmalar vardı. Kulüpler Birliği ile yapılan çalışma grubu toplantıları vardı. 4 tane VAR hakemine görev verilmemesiydi ben göreve gelmeden önce. Dönemin MHK başkanının aldığı kararla görev verilmeyecekti. Bu şartlarda göreve geldim. Ben idealist bir insanım. O dönemde de bu göreve başlarken bir takım ideallerle başladım. Mevcut durum ve benim tespitlerimle bir değişikliğe gitmek gerekiyordu. Türk hakemliği bir tıkanmışlık içindeydi. Kulüplerin açıklamalarını, hakemlerimizin durumunu hatırlayın. Yenilerin gelmesiyle ilgili tıkanıklık vardı. Bizim önerimiz yönetim kuruluna bu şekildeydi. Yönetim kabul etti. O kararlar alındı." dedi.
Gündoğdu, devamında "Sonrasında o kararlılık devam etmedi. Nihat Özdemir istifa etti. Yöneticiler de istifa etti. Ben de 17 Nisan'da istifa ettim. O zamanın ihtiyaçları, gerekliliklerine göre uygun gördüğüm önerileri sundum, yönetim karar verdi." ifadelerini kullandı.
"TÜRK HAKEMLİĞİNİN 1 DAKİKA BİLE GEÇİRECEK ZAMANI YOK"
Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı olmadığını söyleyen Gündoğdu, "1 gün bekleyemeyiz lafımı şu an anlıyoruz. Ciddi bir süre kaybedildi. O zamanki değişimi, dönüşümü yol almış olsaydık bugün başka konularla uğraşacaktık. Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı yok. Devamlı irtifa kaybediyorsunuz. Görüyorsunuz düştüğünü. Ya paraşüt açacaksınız ya başka yöntem bulacaksınız." açıklamasını yaptı.
"HAKEMLİĞİ BİTİRME DEĞİL KLASMAN YAPMAYDI"
Gündoğdu, açıklamalarına devam ederken "Yayıncı kuruluşta 10 Mart'tı sanırım, bir röportajım olmuştu. Orada açıklığa kavuşturmuştum. Hakemliği bitirme değil klasman yapmaydı. Ciddi anlamda yıpranmış, bilerek veya bilmeyerek kurumun önüne geçen davranışlar içinde olan arkadaşlar vardı. Sayı olarak 3 ila 4 kişiydi. Bu arkadaşlarımıza çalışmayacağımızı beyan etmiştim. Süper Lig kadrosunda olup Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerimiz için alt ligde hakemlik veya gözlemcilik gibi... Hiç Süper Lig hakemi olamayacak hakem arkadaşlara, VAR kadrosu oluşturuluyordu, onlara da bunu teklif ettik. Hakem İşleri Müdürümüz, birinci gruptaki arkadaşlar dışındaki arkadaşları davet etti. Sadece iki kişi icabet etti, hala kadrodalar. O arkadaşları uyarmamıza rağmen, birinci kategorideki arkadaşlar, toplu hareket etmeyi tercih ettiler. Böyle bir sonuç oldu." sözlerini sarf etti.
"KENDİNİ TFF ÖNÜNDE GÖREM HAKEMLER..."
Kendisini TFF'nin önünde gören hakemler olduğunu söyleyen Gündoğdu, "Kendini TFF önünde gören hakem arkadaşlarımız, uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmedi. Şu an dahil..." dedi.
17 NİSAN 2021'DEKİ İSTİFASI
17 Nisan 2021'de görevi bırakması ile ilgili konuşan Gündoğdu, "Bahsettiğim olaylar hakemlik için steril ve stabil ortamın olmadığı görünüyor. Tedbir alınıyor ama gerçekleşmiyor. Tedbirin devamı veya kararlılık devam etmeyince görevde devam etmemin anlamı yoktu. 17 Nisan'da görevden ayrıldım.
O dönemde 17 Nisan 2021'de ayrıldıktan sonra defteri kapattım. Ancak, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu seçildikten sonra hakemlik sistemi hakkında kararlılığı, kendisi ve yönetiminin, o zamanki tedbirlerle ilgili paralel düşüncelerde olması ve teklif getirmesini kabul ettim. 3 yıllık sözleşme yaptı yönetim. Bu kararlılığı simgeliyor. 3 yıllık imza bir mesaj. Bir ücret karşılığında ama futboldaki gibi değil, hakemlik normları içerisinde makul bir ücret. Bir niyet göstergesi daha çok. Bu kamuoyuna bir mesaj, hakemlik sistemine kararlılığı gösteriyor." ifadelerini kullandı.
HAKEMLİK AKADEMİSİ KONUSU
Hakem Akademisi konusu ile ilgili MHK Başkanı, "Sayın TFF Başkanı göreve başlayınca, yönetimle birlikte incelenince oradaki oluşturulan kuruluşta MHK'nın yetkilerini, akademiye devreden bir süreç geliştirildi. MHK Başkanının görevini kısıtlayan bir kurumdu. TFF bunu kaldırdı. Bu da bir göstergedir. Tek yetkili olacak şekilde, tek ağızda, yetkinin tek yerde toplandığı ve yönetime karşı sorumlu olduğu bir durum oldu." açıklamasında bulundu.
"HERKES KENDİNE GÖRE ANLATIR"
"Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği hakkında ne düşünüyor?" sorusuna Gündoğdu: "Pek çok senaryo yürütülebilir. Anlatıldığı gibi olmayan hususlar var. Herkes kendine göre anlatır. Ben dernekle olumsuz bir şey söylemem doğasına aykırı. Ben de bir dernekte çalışıyorum 11 yıldır. Derneğin kendi misyonu ve vizyonu çok değerli hakemler için. Ancak zaman içerisinde şu anki derneğin yöneticilerin veya üyelerin sorunu değil. 20-30 yıldır hakemlik sistemi gibi alışılmış bazı konulardan dolayı dedikoduların üretilmesini normal buluyorum. Başkanımız herkes görevinde olsun, ben TFF'ysem hakemlerimizin her türlü hak ve sorumlulukları benden sorulur. Benim adıma MHK sorumludur. İhtiyaçları orası takip eder. Dernek, fahri bir kuruluştur. Yerinde kalmasını söyledi. Bu söylemlerle hareket etmiyoruz. Derneğimiz de hakemlere hizmet ediyor, biz de MHK olarak hakemlerimizin yetiştirilmesinden sorumluyuz. Herkes kendi yerinde kalsaydı sorun çıkmayacaktı." cevabını verdi.
"SAYIN BAŞKAN BİR ŞEY GÖRMÜŞTÜR Kİ BUNU SÖYLEMİŞTİR"
"Hakemlerin, eski TFF başkanlarına aidiyeti var mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu yönde bir açıklama yaptı." sözleri üzerine konuşan Gündoğdu, "Sayın Başkan bunu söylediyse bir şey görmüştür ki bu cümleyi sarf etmiştir. Yine hakem arkadaşlarımdan kaynaklanmayan ancak yılların getirdiği alışkanlıklar, arkadaşımızın zaman içerisinde beraber çalıştığı kişiler içerisinde yakınlık, aidiyet duyma hissi olabilir. Bunun derecesi ve eylemleri. Bunun derecesini tespit etmek. Aidiyetler TFF'ye olursa şahıslar ortadan, devreden çıkar. Onlar idari yöneticilerdir. Hakemlerin aidiyeti kuruma olur. Bizim yapmak istediğimiz bu. Yanlışlık burada. Arkadaşlar öyle de alıştırılmış olabilir. Zaman zaman bunu ben de hissediyorum ve sistem üzerinden çözmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlarımızı tam bir profesyonel gibi, mesleki kurallara bağlı, kuruma aidiyete bağlı profesyonel hakem kalıbına soktuğumuzda, o zaman bunlar çözülecek." dedi.
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8 MART OLAYININ PERDE ARKASI
8 Mart olayının perde arkası ile ilgili konuşan Aydoğdu: "Geçmişle zaman harcamaya gerek yok ama bilmek de gerekiyor. Geçmişi irdelemek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz günlerde 2022'de, o zaman için organizasyonel bir karardı. Göreve geldiğim dönemi hatırlayalım. TFF'de bir takım kararlar verilmiş, talimat değişmiş, senede 4 defa klasman değişikliği çıktı. Sonradan öğrendiğimiz bir takım çalışmalar vardı. Kulüpler Birliği ile yapılan çalışma grubu toplantıları vardı. 4 tane VAR hakemine görev verilmemesiydi ben göreve gelmeden önce. Dönemin MHK başkanının aldığı kararla görev verilmeyecekti. Bu şartlarda göreve geldim. Ben idealist bir insanım. O dönemde de bu göreve başlarken bir takım ideallerle başladım. Mevcut durum ve benim tespitlerimle bir değişikliğe gitmek gerekiyordu. Türk hakemliği bir tıkanmışlık içindeydi. Kulüplerin açıklamalarını, hakemlerimizin durumunu hatırlayın. Yenilerin gelmesiyle ilgili tıkanıklık vardı. Bizim önerimiz yönetim kuruluna bu şekildeydi. Yönetim kabul etti. O kararlar alındı." dedi.
Gündoğdu, devamında "Sonrasında o kararlılık devam etmedi. Nihat Özdemir istifa etti. Yöneticiler de istifa etti. Ben de 17 Nisan'da istifa ettim. O zamanın ihtiyaçları, gerekliliklerine göre uygun gördüğüm önerileri sundum, yönetim karar verdi." ifadelerini kullandı.
"TÜRK HAKEMLİĞİNİN 1 DAKİKA BİLE GEÇİRECEK ZAMANI YOK"
Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı olmadığını söyleyen Gündoğdu, "1 gün bekleyemeyiz lafımı şu an anlıyoruz. Ciddi bir süre kaybedildi. O zamanki değişimi, dönüşümü yol almış olsaydık bugün başka konularla uğraşacaktık. Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı yok. Devamlı irtifa kaybediyorsunuz. Görüyorsunuz düştüğünü. Ya paraşüt açacaksınız ya başka yöntem bulacaksınız." açıklamasını yaptı.
"HAKEMLİĞİ BİTİRME DEĞİL KLASMAN YAPMAYDI"
Gündoğdu, açıklamalarına devam ederken "Yayıncı kuruluşta 10 Mart'tı sanırım, bir röportajım olmuştu. Orada açıklığa kavuşturmuştum. Hakemliği bitirme değil klasman yapmaydı. Ciddi anlamda yıpranmış, bilerek veya bilmeyerek kurumun önüne geçen davranışlar içinde olan arkadaşlar vardı. Sayı olarak 3 ila 4 kişiydi. Bu arkadaşlarımıza çalışmayacağımızı beyan etmiştim. Süper Lig kadrosunda olup Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerimiz için alt ligde hakemlik veya gözlemcilik gibi... Hiç Süper Lig hakemi olamayacak hakem arkadaşlara, VAR kadrosu oluşturuluyordu, onlara da bunu teklif ettik. Hakem İşleri Müdürümüz, birinci gruptaki arkadaşlar dışındaki arkadaşları davet etti. Sadece iki kişi icabet etti, hala kadrodalar. O arkadaşları uyarmamıza rağmen, birinci kategorideki arkadaşlar, toplu hareket etmeyi tercih ettiler. Böyle bir sonuç oldu." sözlerini sarf etti.
"KENDİNİ TFF ÖNÜNDE GÖREM HAKEMLER..."
Kendisini TFF'nin önünde gören hakemler olduğunu söyleyen Gündoğdu, "Kendini TFF önünde gören hakem arkadaşlarımız, uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmedi. Şu an dahil..." dedi.
17 NİSAN 2021'DEKİ İSTİFASI
17 Nisan 2021'de görevi bırakması ile ilgili konuşan Gündoğdu, "Bahsettiğim olaylar hakemlik için steril ve stabil ortamın olmadığı görünüyor. Tedbir alınıyor ama gerçekleşmiyor. Tedbirin devamı veya kararlılık devam etmeyince görevde devam etmemin anlamı yoktu. 17 Nisan'da görevden ayrıldım.
O dönemde 17 Nisan 2021'de ayrıldıktan sonra defteri kapattım. Ancak, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu seçildikten sonra hakemlik sistemi hakkında kararlılığı, kendisi ve yönetiminin, o zamanki tedbirlerle ilgili paralel düşüncelerde olması ve teklif getirmesini kabul ettim. 3 yıllık sözleşme yaptı yönetim. Bu kararlılığı simgeliyor. 3 yıllık imza bir mesaj. Bir ücret karşılığında ama futboldaki gibi değil, hakemlik normları içerisinde makul bir ücret. Bir niyet göstergesi daha çok. Bu kamuoyuna bir mesaj, hakemlik sistemine kararlılığı gösteriyor." ifadelerini kullandı.
HAKEMLİK AKADEMİSİ KONUSU
Hakem Akademisi konusu ile ilgili MHK Başkanı, "Sayın TFF Başkanı göreve başlayınca, yönetimle birlikte incelenince oradaki oluşturulan kuruluşta MHK'nın yetkilerini, akademiye devreden bir süreç geliştirildi. MHK Başkanının görevini kısıtlayan bir kurumdu. TFF bunu kaldırdı. Bu da bir göstergedir. Tek yetkili olacak şekilde, tek ağızda, yetkinin tek yerde toplandığı ve yönetime karşı sorumlu olduğu bir durum oldu." açıklamasında bulundu.
"HERKES KENDİNE GÖRE ANLATIR"
"Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği hakkında ne düşünüyor?" sorusuna Gündoğdu: "Pek çok senaryo yürütülebilir. Anlatıldığı gibi olmayan hususlar var. Herkes kendine göre anlatır. Ben dernekle olumsuz bir şey söylemem doğasına aykırı. Ben de bir dernekte çalışıyorum 11 yıldır. Derneğin kendi misyonu ve vizyonu çok değerli hakemler için. Ancak zaman içerisinde şu anki derneğin yöneticilerin veya üyelerin sorunu değil. 20-30 yıldır hakemlik sistemi gibi alışılmış bazı konulardan dolayı dedikoduların üretilmesini normal buluyorum. Başkanımız herkes görevinde olsun, ben TFF'ysem hakemlerimizin her türlü hak ve sorumlulukları benden sorulur. Benim adıma MHK sorumludur. İhtiyaçları orası takip eder. Dernek, fahri bir kuruluştur. Yerinde kalmasını söyledi. Bu söylemlerle hareket etmiyoruz. Derneğimiz de hakemlere hizmet ediyor, biz de MHK olarak hakemlerimizin yetiştirilmesinden sorumluyuz. Herkes kendi yerinde kalsaydı sorun çıkmayacaktı." cevabını verdi.
"SAYIN BAŞKAN BİR ŞEY GÖRMÜŞTÜR Kİ BUNU SÖYLEMİŞTİR"
"Hakemlerin, eski TFF başkanlarına aidiyeti var mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu yönde bir açıklama yaptı." sözleri üzerine konuşan Gündoğdu, "Sayın Başkan bunu söylediyse bir şey görmüştür ki bu cümleyi sarf etmiştir. Yine hakem arkadaşlarımdan kaynaklanmayan ancak yılların getirdiği alışkanlıklar, arkadaşımızın zaman içerisinde beraber çalıştığı kişiler içerisinde yakınlık, aidiyet duyma hissi olabilir. Bunun derecesi ve eylemleri. Bunun derecesini tespit etmek. Aidiyetler TFF'ye olursa şahıslar ortadan, devreden çıkar. Onlar idari yöneticilerdir. Hakemlerin aidiyeti kuruma olur. Bizim yapmak istediğimiz bu. Yanlışlık burada. Arkadaşlar öyle de alıştırılmış olabilir. Zaman zaman bunu ben de hissediyorum ve sistem üzerinden çözmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlarımızı tam bir profesyonel gibi, mesleki kurallara bağlı, kuruma aidiyete bağlı profesyonel hakem kalıbına soktuğumuzda, o zaman bunlar çözülecek." dedi.
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