CANLI | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuşuyor

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.8 Mart olayının perde arkası ile ilgili konuşan Aydoğdu:dedi.Gündoğdu, devamında" ifadelerini kullandı.Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı olmadığını söyleyen Gündoğdu,açıklamasını yaptı.Gündoğdu, açıklamalarına devam ederkensözlerini sarf etti.Kendisini TFF'nin önünde gören hakemler olduğunu söyleyen Gündoğdu,dedi.17 Nisan 2021'de görevi bırakması ile ilgili konuşan Gündoğdu,ifadelerini kullandı.Hakem Akademisi konusu ile ilgili MHK Başkanı,açıklamasında bulundu.sorusuna Gündoğdu:cevabını verdi.sözleri üzerine konuşanGündoğdu,dedi.