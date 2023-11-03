MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu: 'Tartışmaların önüne geçecek'

Bolu İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi tarafından sezon açılışı programı düzenlendi. Bolu'da bir organizasyon salonunda gerçekleştirilen programa Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, farklı klasmanlardan hakemler ve spor kulübü temsilcileri katıldı. Programda plaket takdimi yapılarak, hakemlere kokart verildi.Burada açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye gireceğini belirterek,dedi.İbanoğlu, hakem akademisine de değinerek,ifadelerini kullandı.