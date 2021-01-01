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Metta, LeBron'un çağrısına yanıt verdi!: "Keşke gelebilsem..."

Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Metta Santifold-Artest, LeBron James'in Lakers'a katılması için yaptığı teklife yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Metta Santifold-Artest, LeBron James'in Lakers'a katılması için yaptığı teklife yanıt verdi.

Birkaç gün önce LeBron'un şaka yollu olarak Metta'ya "hazır olmasını" söylemesi sonrası, eski Lakers oyuncusu, 10 günlük bir sözleşme imzalamaya hazır olmadığını tweetledi:

"Hey millet. Keşke 10 günlük bir sözleşme için hazır olabilseydim. Ama değilim. Keşke olsaydım. Haha. Yine de 10 dakikalık bir sözleşmeye kesinlikle hazırım."

42 yaşındaki Sandiford-Artest, NBA'de en son 2017 yılında Lakers'ın bir üyesi olarak forma giymişti.

Lakers bu sezon sakatlıklardan ve takımın devam eden KOVID-19 salgınından oldukça yoğun bir şekilde etkilenmişti. Çarşamba günü, Los Angeles'ta başantrenör Frank Vogel ile birlikte sağlık ve güvenlik protokollerinde Rajon Rondo, Trevor Ariza, Kent Bazemore ve Austin Reaves olmak üzere dört oyuncu bulunuyordu.


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