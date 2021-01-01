Metta: "Çocukken, Jordan'ın hücumundan çok savunmasını izlerdim"

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, kendisini Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı idol almaya iten faktörün savunma tarafındaki performansı olduğunu açıkladı.



1988 senesinde Yılın Savunmacısı seçilen ve dokuz kez All-NBA savunma beşlerine giren MJ, skor üretmede olduğu kadar savunma tarafında da oldukça aktif bir yıldızdı.



Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'ın 'Club Shay Shay' podcastine konuk olan Sandiford-Artest, Jordan'ın "gelmiş geçmiş en iyi savunmacılardan biri olduğunu" söyledi:



"Çocukken onun savunma yapma şeklini izlerdim. Hücumu harikaydı ama savunması inanılmazdı. Kendisi kanat pozisyonunda gelmiş geçmiş en iyi savunmacılardan biri ve bu da savunmada MJ gibi olmak istememi sağlamıştı."



