Metin Ülgen: 'Bu hafta, Fenerbahçe haftası'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 11. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Metin Ülgen, derbi müsabakasında alınan sonucun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Metin Ülgen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Futbolda A ve 19 yaş altı takımlarının son 1 haftada Fenerbahçe'yi mağlup ettiğini hatırlatan Ülgen, "Fenerbahçe maçları Galatasaray için çok önemli ve özeldir. İlk yarıda deplasmanda galip gelmiştik. Bu hafta bizim için Fenerbahçe haftası. Okan Buruk Hoca kazandı, Hakan Balta Hoca kazandı. Biz de kazanmak zorundaydık. İyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyum." diye konuştu.



Ülgen, oyuncularının taraftar desteğinden olumlu etkilendiğini belirterek, "Taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.



Yola şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını aktaran sarı-kırmızılı teknik adam, "İyi performansımızı sezon sonuna kadar götürmemiz ve şampiyon olmamız lazım. Galatasaray, isminin olduğu her yerde mutlaka şampiyon olmalı." ifadelerini kullandı.

Uraz: "Seriye devam etmek istiyoruz"



Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Galatasaraylı oyuncu Yağmur Uraz, "Bütün hafta çok iyi hazırlandık. İkinci yarıya geçen hafta Trabzonspor galibiyetiyle başladık. Bu hafta da Fenerbahçe'yi yendik. Moralimiz yüksek bir şekilde seriye devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Son 1 haftada sarı-kırmızılı futbol takımlarının Fenerbahçe derbilerinde aldıkları galibiyetlerin kendilerini motive ettiğini vurgulayan golcü futbolcu, "Galatasaray'ın 'Şimdi sıra sizde' diye bir paylaşımı oldu. Bu bizi çok motive etti. Taraftar desteğini de görmek çok güzel. Üstümüze düşeni yaparak rakibimizi evimizde yendik." değerlendirmesinde bulundu.



Yağmur, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktararak, "Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz hep daha ilerisi." diyerek sözlerini tamamladı.





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