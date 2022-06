Metin Doğan: 'Ali Koç ve Aziz Yıldırım birleşmeli'

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Metin Doğan, yeni sezon öncesi camiaya çağrıda bulundu.



Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'e konuşan Doğan, "Fenerbahçe için başarı kriteri şampiyonluktur, ancak şer odaklarının illegal oyunlarıyla hak ettiğimiz şampiyonluklarımız çalındı. Tabi ki bu süreçte yönetimlerin de yanlışları oldu. Özellikle son yıllarda camiamızın bölünmüş görüntüsü de bu şer odaklarının işini kolaylaştırdı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç Fenerbahçe'nin iki büyük değeridir. F.Bahçe camiasını bu iki büyük değerimiz üzerinden bölmeye çalışanlara başkanlarımızın da izin vermeyeceği konusunda kuşkum yok.



Ali Koç'un özellikle son yüksek divan kurulu toplantısında gösterdiği tavrı takdirle karşılıyoruz, başkanın 3 Temmuz'u referans göstererek yaptığı çağrıya da yürekten katılıyorum. Bu büyük camia tek yürek olunca ve kenetlenince korkusuzca gösterdiği dayanışma karşısında 3 Temmuz'da malum terör örgütünün nasıl diz çöktüğünü herkesin tekrar hatırlamalarını tavsiye ediyorum.



Biz tüm spor müsabakaların sadece sahada oynanmasını hiç kimsenin özel statülerle korunmadığı her türlü müdahaleden uzak tertemiz bir ortam oluşturulmasını istiyoruz. Başta TFF ve Türk sporunun tüm paydaşlarına da Fenerbahçe ile ilgili gizli ajandaları varsa gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde 3 Temmuz'da olduğu gibi çok sert bir sarı lacivert duvara çarpacaklarının bilinmesini istiyoruz. Fenerbahçe sadece adil olunmasını istiyor, maçlar sahada oynanmasını istiyor, dışarıdan eller karışmasın." ifadelerini kullandı.



Başarı kriterinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Metin Doğan şunları kaydetti:



"BU SEZON BİRLİK VE BERABERLİK SEZONU"



"Bu sezon birlik ve beraberlik olma sezonu. Başarılı başka türlü gelmez. Ben sezon sonuna kadar prensip kararı aldım hiçbir eleştiride bulunmayacağım. Sabırla başarılı olunması için sonuna kadar destek vereceğim. Sezon sonunda da hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız."



"SADECE F.BAHÇE DİYEREK KUCAKLAŞMALIYIZ"



Fenerbahçe Gönüllüler Derneği Başkanı Metin Doğan, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Doğan, "Ruhumuzda bir kalplerimizde beraber sloganı ile sadece Fenerbahçe diyerek o sene bu sene diyerek camia olarak hep birlikte kucaklaşalım. Camia olarak bir ve bütün olursak başarı da gelecektir. F.Bahçeliler artık kısır iç çekişmelerden çok sıkıldı. Tek sığınağımız olan Fenerbahçemizin olumsuz görüntüsü hepimizi çok mutsuz etti. Bu sene sevgiyle birbirimize sarılacağımız başarılarla dolu bir sezon olacağına inanıyorum. Fenerbahçe Gönüllüler Derneği olarak da bu sene çok aktif ve camiayı birleştirici bir süreci başlatıyoruz" dedi.



"F.BAHÇE HER ZAMAN CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR"



"Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Fenerbahçe Cumhuriyetin değerlerine, Atatürk ilke ve inkilaplarına her dönemde şartlar ne olursa olsun sonuna kadar sahip çıkan bir spor kulübüdür. bunu da Kurtuluş Savaşı'ndan 3 Temmuz sürecine bunu net bir şekilde gösterdik. Ben Fenerbahçe'nin Cumhuriyetimizin 100. yılında bileğinin hakkıyla şampiyonluğa ulaşacağına yürekten inanıyorum."



"DERNEĞİMİZDE YENİ BİR YAPILANMAYA GİDECEĞİZ"



"Fenerbahçe Gönüllüler Derneği'nde yeniden bir yapılanmaya gideceğiz, yepyeni bir Gönüllüler Derneği oluşturacağız. Bundan sonra bana daha çok görev düşüyor, Fenerbahçe'de barış birlik ve beraberlik ortamı sağlamak adına ciddi bir misyon üstlenmeyi düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe söyleminde samimi olan, kimsenin güdümünde olmayan pırıl pırıl arkadaşlar var, bu arkadaşları derneğimize dahil edeceğiz. Şahsi egolarını parlatmak adına makam ve mevki uğruna Fenerbahçe'ye zarar verenleri sistemin dışına iteceğiz. Sadece F.Bahçe diyenler, kimsenin güdümünde olmayan sadece Fenerbahçe'ye hizmet etmek isteyen insanları aramıza alacağız."



"ANADOLU'YA AÇILACAĞIZ, İZMİR'DE TEMSİLCİLİK AÇACAĞIZ"



"Anadolu'da bir yapılanma gerçekleştireceğiz, sadece İstanbul derneği olmayacağız. Ege bölgesi bizim başlangıç noktamız olacak. İzmir'de bir temsilcilik açmayı planlıyoruz. Üye sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Fenerbahçemizin sevgi ve şefkat yönünü ortaya çıkaran sosyal sorumluluk projelerine önem vereceğiz. Çok başarılı ve heyecanlı arkadaşlarımız var. Fenerbahçe Gönüllüler Derneği'ni bundan sonra sosyal sorumluluk projeleriyle Fenerbahçe'ye katkıda bulanan bir dernek olacaktır."





