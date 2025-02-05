Metin Akpunar: 'Trabzonspor, Anadolu takımlarının öncüsüdür'

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında İskenderunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.



Takımlar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.



Maçın ardından konuşan İskenderunspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, "14 gün oldu göreve başlayalı. Bizim takımın analizini yaptığımızda defansif olarak iyi olduğumuzu söylemiştim. Ofansif olarak iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Onları düzelteceğiz. Çok iyi mücadele ettik ama daha akılcı oynamamız gereken çok şey var." İskenderunspor Teknik Direktörü Metin Akpunar: "Trabzonspor, bu ülkenin lokomotif takımlarından birisidir. Asla sermaye ve paraya yenik düşmemiştir. Anadolu takımlarının öncüsü olmuştur. Yetiştirdiği oyuncularla yıllarca Türk futboluna damga vurmuştur. Trabzonspor, isyanın ve mücadelenin takımıdır. Paranın her şeyi satın alamadığı zamanda Trabzonspor çok başarılıydı. İnşallah önü açık olsun. Başarılar diliyorum."



Eğer bu şehir bize inanırsa, maddi ve manevi desteğini bizden esirgemezse biz yeniden play-off, hatta şampiyonluk yaşatabiliriz." sözlerini sarf etti.



