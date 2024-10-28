Metehan Baltacı: "Beşiktaş'a da aynı hazırlandık"

Metehan Baltacı, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırlayacağı maç öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Metehan Baltacı: 'Beşiktaş'a da aynı hazırlandık'
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28 Ekim 2024 19:14
Galatasaray'ın genç oyuncularından Metehan Baltacı, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolcu sözlerine "Yarın Cumhuriyet Bayramımız. Ülkemizin ve halkamızın bayramı kutlu olsun. Okan Hocamız bu hafta operasyon geçirdi, yanımızda oldu bugün, teşekkür ediyoruz ona." diyerek başladı.

Metehan Baltacı ayrıca "Önemli bir maç. Hedefimiz belli. Bu maçı kazanıp farkı açmak istiyoruz. Taraftarımız stadı fulledi, onlara 3 puan hediye etmek istiyoruz. Önemli ama biz her maça aynı şekilde çıkıyoruz. Çok özel hazırlandık diyemeyiz ama özel motivasyonla çıkıyoruz. Rakibimiz de önemli takım. Güzel bir skorla 3 puanı alıp evimize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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