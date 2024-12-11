Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Geride kalan Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşlerini aktaran Vardar, "Bizim için Fenerbahçe maçı sadece bir derbi, sadece 3 puan almaktan çıktı. Camiamızın özlediği mutluluğu yaşatmamız gerekiyordu. Ligde geride kaldığımız dönemde, böyle bir galibiyet, sadece 3 puan değil, Beşiktaş'a küçük de olsa bir mutluluk kattık. Bizim için çok önemliydi. Müthiş bir coşku vardı stadyumda, çok özlemişiz. O heyecanı hep birlikte yaşadık. Camiamız için hayırlı olsun. Lig devam ediyor, daha çok oynanacak. Sezon başında beklentiler çok yüksekti. Camiamızı, taraftarımızı üzdük ama Beşiktaş oynadığı her kulvarda en üstü hedefler. Bu hafta Adana Demirspor maçı, sonra Alanyaspor maçı var. Umut ediyorum ki bu maçlarda da 3 puanı alabilir ve Beşiktaş çıkışına başlar diye düşünüyorum." dedi.
Mete Vardar, "Camiamızın son yıllarda, özellikle son 6-7 yılda oldukça içinde olan bir insan olarak, çok bölündüğünü görüyorum. Bu anlamda birlik ve beraberlik çok önemli. 20 milyon Beşiktaş taraftarının, camianın el birliğiyle hareket etmesi gerekiyor. 29'undaki seçim Beşiktaş'a yakışır, birlikteliğin devamını sağlayan bir dönemin başlangıcı olur." sözleriyle açıklamalarına devam etti.
Siyah-beyazlı idareci, son olarak seçimle ilgili, "Hüseyin Yücel ile bir yıldır birlikteyiz. Bu anlamda çok maddi, manevi katkıları oldu. Bundan dolayı mayısa kadar yönetimi taşıma durumumuz olmasına rağmen bizlerle de konuşarak olağanüstü kongre kararı aldı. Hüseyin Bey, kendisi başkan adayı. Ben buradayım diyor, bunun önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Serdal Bey de camiamızın tanıdığımız, bildiğimiz, ağabeylerimizden biri. İki adaylı bir seçim olacak. Umut ediyoruz ki Beşiktaş'ın yarınları için en doğru kararı alırız. O gün tüm Beşiktaşlıları salona davet ediyorum. Tüm camiamıza hayırlısı olsun. Bundan sonra birlikteliğin kopmadığı bir döneme gireriz inşallah hep birlikte." sözlerini sarf etti.
BODO MAÇI İÇİN AÇIKLAMA
Mete Vardar, Bodo/Glimt maçıyla ilgili, "Önemli bir deplasman, Norveç Ligi'nin şampiyonuyla oynuyoruz. Geçen yıl da buradaydık. Umut ediyorum arkadaşlarımız galibiyetle, olmuyorsa da puanla dönecektir buradan. Ondan sonra da Bilbao maçına odaklanacağız. Minimum 9 puan elde etmeliyiz." dedi.
Vardar, "Fenerbahçe galibiyeti takıma çok önemli geldi. Eksiklerimiz önemli ama buraya 23 kişiyle geldik. Serdar hocanın sahaya süreceği 11 umuyorum ki elinden geleni yapacaktır." sözlerini sarf etti.
Mete Vardar, son olarak, "Camia olarak derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı. Oyun olarak gücümüzü gösterdiğimizde her takımı yenebileceğimizi gösterdik." diye konuştu.
Geride kalan Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşlerini aktaran Vardar, "Bizim için Fenerbahçe maçı sadece bir derbi, sadece 3 puan almaktan çıktı. Camiamızın özlediği mutluluğu yaşatmamız gerekiyordu. Ligde geride kaldığımız dönemde, böyle bir galibiyet, sadece 3 puan değil, Beşiktaş'a küçük de olsa bir mutluluk kattık. Bizim için çok önemliydi. Müthiş bir coşku vardı stadyumda, çok özlemişiz. O heyecanı hep birlikte yaşadık. Camiamız için hayırlı olsun. Lig devam ediyor, daha çok oynanacak. Sezon başında beklentiler çok yüksekti. Camiamızı, taraftarımızı üzdük ama Beşiktaş oynadığı her kulvarda en üstü hedefler. Bu hafta Adana Demirspor maçı, sonra Alanyaspor maçı var. Umut ediyorum ki bu maçlarda da 3 puanı alabilir ve Beşiktaş çıkışına başlar diye düşünüyorum." dedi.
Mete Vardar, "Camiamızın son yıllarda, özellikle son 6-7 yılda oldukça içinde olan bir insan olarak, çok bölündüğünü görüyorum. Bu anlamda birlik ve beraberlik çok önemli. 20 milyon Beşiktaş taraftarının, camianın el birliğiyle hareket etmesi gerekiyor. 29'undaki seçim Beşiktaş'a yakışır, birlikteliğin devamını sağlayan bir dönemin başlangıcı olur." sözleriyle açıklamalarına devam etti.
Siyah-beyazlı idareci, son olarak seçimle ilgili, "Hüseyin Yücel ile bir yıldır birlikteyiz. Bu anlamda çok maddi, manevi katkıları oldu. Bundan dolayı mayısa kadar yönetimi taşıma durumumuz olmasına rağmen bizlerle de konuşarak olağanüstü kongre kararı aldı. Hüseyin Bey, kendisi başkan adayı. Ben buradayım diyor, bunun önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Serdal Bey de camiamızın tanıdığımız, bildiğimiz, ağabeylerimizden biri. İki adaylı bir seçim olacak. Umut ediyoruz ki Beşiktaş'ın yarınları için en doğru kararı alırız. O gün tüm Beşiktaşlıları salona davet ediyorum. Tüm camiamıza hayırlısı olsun. Bundan sonra birlikteliğin kopmadığı bir döneme gireriz inşallah hep birlikte." sözlerini sarf etti.
BODO MAÇI İÇİN AÇIKLAMA
Mete Vardar, Bodo/Glimt maçıyla ilgili, "Önemli bir deplasman, Norveç Ligi'nin şampiyonuyla oynuyoruz. Geçen yıl da buradaydık. Umut ediyorum arkadaşlarımız galibiyetle, olmuyorsa da puanla dönecektir buradan. Ondan sonra da Bilbao maçına odaklanacağız. Minimum 9 puan elde etmeliyiz." dedi.
Vardar, "Fenerbahçe galibiyeti takıma çok önemli geldi. Eksiklerimiz önemli ama buraya 23 kişiyle geldik. Serdar hocanın sahaya süreceği 11 umuyorum ki elinden geleni yapacaktır." sözlerini sarf etti.
Mete Vardar, son olarak, "Camia olarak derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı. Oyun olarak gücümüzü gösterdiğimizde her takımı yenebileceğimizi gösterdik." diye konuştu.