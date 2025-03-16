Mete Işık: "Bu galibiyet bizi sevindirdi"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mete Işık: 'Bu galibiyet bizi sevindirdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2025 00:59

 Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, Ankara'da zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarına dikkati çekerek, "Kulübümüzün son haftalarda yükselen trendini bugün sahaya yansıtarak iyi bir sonuç aldık. Ligde son haftalar yaklaşırken aldığımız bu galibiyet bizi fazlasıyla sevindirdi. Milli takım arasını rahat geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery