Mete Işık: 'Bu galibiyet bizi sevindirdi'

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Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, Ankara'da zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarına dikkati çekerek, "Kulübümüzün son haftalarda yükselen trendini bugün sahaya yansıtarak iyi bir sonuç aldık. Ligde son haftalar yaklaşırken aldığımız bu galibiyet bizi fazlasıyla sevindirdi. Milli takım arasını rahat geçireceğiz." ifadelerini kullandı.