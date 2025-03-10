Mete Gazoz, gümüş madalya kazandı!

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Salon Serisi Finalleri'nde gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mete Gazoz, gümüş madalya kazandı!
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10 Mart 2025 12:02
Dünya Salon Okçuluk Serisi'nin ABD'de düzenlenen finallerine katılan Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Milli okçu, Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyondaki klasik yay finalinde ev sahibi ülkeden Brady Elison ile karşılaştı.

Rakibine 7-1 yenilen Mete, gümüş madalya elde etti.


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