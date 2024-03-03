Messi ve Suarez double yaptı, Inter Miami farklı kazandı!

Inter Miami, Messi ve Suarez'in ikişer gol attığı maçta Orlando City'yi 5-0 mağlup etti. Inter Miami'nin diğer golü Robert Taylor'dan geldi.

Haber; Sporx.com
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Messi ve Suarez double yaptı, Inter Miami farklı kazandı!
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03 Mart 2024 09:45
Son güncelleme 03 Mart 2024 10:45
MLS'in 3. haftasında Inter Miami ile Orlando City karşı karşıya geldi. Inter Miami, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 4 ve 11. dakikalarda Luis Suarez, 29. dakikada Robert Taylor ile 57 ve 62'de Lionel Messi attı.

Bu sonucun ardından Inter Miami, 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Orlando City, 1 puanda kaldı.

Inter Miami, bir sonraki maçında CF Montreal ile karşılaşacak. Orlando City, Minnesota United'ı ağırlayacak.

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