MLS'in 3. haftasında Inter Miami ile Orlando City karşı karşıya geldi. Inter Miami, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 4 ve 11. dakikalarda Luis Suarez, 29. dakikada Robert Taylor ile 57 ve 62'de Lionel Messi attı.



Bu sonucun ardından Inter Miami, 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Orlando City, 1 puanda kaldı.



Inter Miami, bir sonraki maçında CF Montreal ile karşılaşacak. Orlando City, Minnesota United'ı ağırlayacak.





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