Messi, Newell's Old Boys'a geri dönebilir!

Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin, 2025 yılında kariyerindeki ilk kulüp olan Newell's Old Boys'a döneceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Messi, Newell's Old Boys'a geri dönebilir!
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05 Ekim 2023 19:24
Inter Miami forması giyen Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

El Nacional'de yer alan habere göre, Arjantinli yıldızın, Inter Miami ile sözleşmesini tamamlamasının ardından kariyerindeki ilk kulüp olan Newell's Old Boys'a geri döneceği aktarıldı.

Futbola Newell's Old Boys'ta başlayan 36 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain kariyerinin Inter Miami ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Messi'nin, Inter Miami ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Inter Miami forması altında 12 maçta sahaya çıkan Lionel Messi, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

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