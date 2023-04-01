Mertens'in 54 günlük hasreti sona eriyor!

En son 5 Şubat'ta Trabzonspor'a karşı forma giyen Belçikalı futbolcu bu akşam oynanacak Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mertens'in 54 günlük hasreti sona eriyor!
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01 Nisan 2023 10:30
Galatasaray'da diz iç bağlarındaki gerilme nedeniyle uzun süredir formaya hasret olan Dries Mertens, nihayet sahalara dönüyor.

Son olarak 5 Şubat tarihindeki Trabzonspor karşılaşmasında oynayan Belçikalı yıldız, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un 35 yaşındaki ismi, Adana Demirspor müsabakasında önemli bir koz olarak gördüğü ve hiç beklekemeden şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Tecrübeli 10 numaranın eksikliğini fazlasıyla hisseden Galatasaray, son 2 maçta toplam 2 gol atabildi.

Bu süreçte Mauro İcardi de etkisiz kaldı. Maça ilk 11'de başlaması beklenen Mertens'in, İcardi'nin de gol hasretini bitirecek performansı sergilemesi umuluyor.

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