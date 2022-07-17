Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, genç oyuncusu Mert Yılmaz'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı
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17 Temmuz 2022 15:43
Antalyaspor Kulübü, Mert Yılmaz'ın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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