Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı

Antalyaspor Kulübü, Mert Yılmaz'ın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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