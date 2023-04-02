Mert Nobre: 'Arda Güler derbide kesin oynamalı'

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mert Nobre, dev derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Nobre, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in kesinlikle sahada olması gerektiğini söyledi.



Mert Nobre'nin açıklamaları şu şekilde;



"Arda Güler inanılmaz bir oyuncu. Çok kolay çalım atabiliyor, teknik kapasitesi de çok fazla. Brezilya'da doğsaydı çok farklı olurdu. Maçlarda daha fazla süre alırdı. Fiyatı da başka olurdu. Bence derbide kesinlikle görev yapmalı. Çok da rahat oynar. Bence tamamıyla hazır.



Derbilerin atmosferi ağırdır ancak Arda'nın sakinliğini ve soğukkanlılığını hepimiz biliyoruz. Ferdi'nin de inanılmaz bir çizgisi var. Hep o çizgide oynuyor ve hiç aşağı düşmüyor"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ