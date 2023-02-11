Mert Hakan Yandaş: 'Çok büyük bir felaket'

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, depremin ilk anından itibaren yardımlarını gönderen Azerbaycan halkına yayınlanan bir video ile teşekkür etti.Azerbaycan'ın CBC Sport kanalına bağlanan Mert Hakan mesajında," dedi.Tüm Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyleyen Yandaş,ifadelerini kullandı.Volkan Demirel'in depremin olduğu ilk gün sosyal medyadan yaptığı çağrıya da değinen tecrübeli isim,şeklinde konuştu.