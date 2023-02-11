Mert Hakan Yandaş: 'Çok büyük bir felaket'

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, depremin ilk anından itibaren yardımlarını gönderen Azerbaycan halkına yayınlanan bir video ile teşekkür etti.
Azerbaycan'ın CBC Sport kanalına bağlanan Mert Hakan mesajında, "Herkesten Allah razı olsun. Vatanımızın başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz altında olanlar İnşallah bir an önce yakınlarına kavuşurlar. Bizim için çok büyük bir felaket. Allah yardımcımız olsun." dedi.
Tüm Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyleyen Yandaş, "Bizler elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Onlar için ne yapsak boş biliyoruz ama onlar için günlerdir yardım topluyoruz. Tüm Türkiye seferber oldu. Onların yaralarını sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel'in depremin olduğu ilk gün sosyal medyadan yaptığı çağrıya da değinen tecrübeli isim, "Volkan Demirel ve takımı çok zor anlar yaşadı. Morali çok bozuktu. Kendisiyle değil ama ona yakın kişilerle görüşmüştüm." şeklinde konuştu.
Azerbaycan'ın CBC Sport kanalına bağlanan Mert Hakan mesajında, "Herkesten Allah razı olsun. Vatanımızın başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz altında olanlar İnşallah bir an önce yakınlarına kavuşurlar. Bizim için çok büyük bir felaket. Allah yardımcımız olsun." dedi.
Tüm Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyleyen Yandaş, "Bizler elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Onlar için ne yapsak boş biliyoruz ama onlar için günlerdir yardım topluyoruz. Tüm Türkiye seferber oldu. Onların yaralarını sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel'in depremin olduğu ilk gün sosyal medyadan yaptığı çağrıya da değinen tecrübeli isim, "Volkan Demirel ve takımı çok zor anlar yaşadı. Morali çok bozuktu. Kendisiyle değil ama ona yakın kişilerle görüşmüştüm." şeklinde konuştu.