Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.



İdmanda basketbolcular taktik çalıştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Can Sevim, kendi sahalarında iyi oynayan takım olduklarını kaydetti.



Beşiktaş Fibabanka maçına iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Sevim, "Sahaya planladığımız ve organize olduğumuz şekilde yerleşebilirsek Beşiktaş'a karşı galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle hücumda çok dikkatli olmamız ve top kaybı yapmamamız gerekiyor. Bunun üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.



Sevim, maçta taraftar desteğine çok fazla ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.



Mersinspor ile Beşiktaş Fibabanka, 9 Mart Pazar günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.



