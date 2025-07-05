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Mersin Spor, Meksikalı basketbolcu Pako Cruz ile yeniden anlaştı

Mersin Spor Kulübü, resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile oyuncusu Pako Cruz ile 1 yıl daha sözleşme uzattığını duyurdu.

calendar 05 Temmuz 2025 21:56
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Mersin Spor, Meksikalı basketbolcu Pako Cruz ile yeniden anlaştı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, Pako Cruz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Meksikalı oyuncuyla sözleşme yenilendiği bildirildi.

Pako Cruz'a yeni sezonda başarı dileğinde bulunulan açıklamada, "Oyuncumuz, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu liderlik, skorer kimlik ve istikrarlı performansıyla takımımızın başarısında önemli bir rol oynamıştır. Yeni sezonda da aynı inanç ve hedefle birlikte yürümeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncunun Mersin Spor formasıyla nice zaferler yaşaması temenni edildi.

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