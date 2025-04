Mersin Spor Basketbol, Türk Telekom'a hazırlanıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol takımı, deplasmanda oynayacağı Türk Telekom maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol takımı, 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Türk Teleko'un konuğu olacak. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Mersin ekibinde tek hedef galibiyet.



Servet Tazegül Spor Salonu'nda Başantrenör Can Sevim gözetiminde sürdürülen antrenmanda oyuncular, hücum ve savunma ağırlıklı taktikler üzerine çalıştı. Geçtiğimiz hafta alınan Onvo Büyükçekmece mağlubiyetini unutan oyuncuların, Türk Telekom maçı öncesinde oldukça hırslı oldukları gözlemlendi.



CAN SEVİM: YOLUMUZA GALİBİYET İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ



Kendi sahalarında alınan Onvo Büyükçekmece mağlubiyetinde hücum ribaundlarında yaşanan sıkıntıların ve aynı zamanda skorer oyuncuların performanslarının düşük oluşunun etkili olduğunu söyleyen Başantrenör Can Sevim, "Hiç istemediğimiz bir maçı kaybettik evimizde. Bunu bir an önce telafi etmemiz lazım. Bu yüzden de Türk Telekom hazırlıklarımızı çok ciddi ve disiplinli bir şekilde yapıyoruz. Ankara'dan bir galibiyet çıkartıp, yolunuza o şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.



12 Nisan günü saat 18.00'de başlayacak olan karşılaşma, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.