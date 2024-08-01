Mersin İdman Yurdu kapanmanın eşiğinde

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Halim Yiğit, kulübün başkanının istifa ettiğini ve sadece 14 sporcusunun kaldığını belirterek, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin İdman Yurdu kapanmanın eşiğinde
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01 Ağustos 2024 15:46
TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Halim Yiğit, 14 sporcusu kalan ve başkanı istifa eden kulübün kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği TFF 2. Lig'de play-off heyecanı yaşayan Mersin ekibinin basın sözcüsü Yiğit, Mersin Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, kulüp başkanı Metin Saltık'ın 12 gün önce istifa ettiğini hatırlattı.

Kulübün içerisinde bulunduğu durum ve gelişmeler hakkında bilgi veren Yiğit, ligin başlamasına bir ay kaldığını, kısa süre içerisinde yeni yönetimin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun kapanma tehlikesi yaşadığını savunan Yiğit, "Kulüp, kapısına kilit vurma noktasına geldi. Bir ay içerisinde yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosu oluşturulmalı. Artık son noktadayız. Bir ayımız kaldı. Yarın geç olacak. Bugünden başlamak gerekiyor." dedi.

Yiğit, "Mersin İdmanyurdu" adının kentin bir markası olduğunu vurgulayarak, herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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