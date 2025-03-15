Merkezefendi ve Yalova için kader maçı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket pazar günü bir alt basamağındaki sonuncu Yalova Basket'le evinde önemli randevuya çıkacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da start alacak.
Ligde normal sezonun bitimine 10 maç kala Denizli temsilcisinin 20 maçta 5 galibiyeti, Yalovaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da start alacak.
Ligde normal sezonun bitimine 10 maç kala Denizli temsilcisinin 20 maçta 5 galibiyeti, Yalovaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor.