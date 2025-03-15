Merkezefendi ve Yalova için kader maçı

Merkezefendi, pazar günü bir alt basamağındaki sonuncu Yalova Basket'le evinde önemli randevuya çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi ve Yalova için kader maçı
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15 Mart 2025 15:10
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket pazar günü bir alt basamağındaki sonuncu Yalova Basket'le evinde önemli randevuya çıkacak.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da start alacak.

Ligde normal sezonun bitimine 10 maç kala Denizli temsilcisinin 20 maçta 5 galibiyeti, Yalovaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor.

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