Merkezefendi potada Bursa deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyetle çıkışa geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, pazartesi Bursa'da Tofaş'a konuk olacak.
Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Lige 4'te 0'la başladıktan sonra toparlanan Denizli temsilcisinin 9 haftada 4 galibiyeti bulunuyor.
Son 4 maçını kaybeden Tofaş da ligde Merkezefendi gibi 4 galibiyet aldı.
Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Lige 4'te 0'la başladıktan sonra toparlanan Denizli temsilcisinin 9 haftada 4 galibiyeti bulunuyor.
Son 4 maçını kaybeden Tofaş da ligde Merkezefendi gibi 4 galibiyet aldı.
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