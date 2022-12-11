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Merkezefendi potada Bursa deplasmanında

Yukatel Merkezefendi Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi potada Bursa deplasmanında
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11 Aralık 2022 15:08
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyetle çıkışa geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, pazartesi Bursa'da Tofaş'a konuk olacak.

Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Lige 4'te 0'la başladıktan sonra toparlanan Denizli temsilcisinin 9 haftada 4 galibiyeti bulunuyor.

Son 4 maçını kaybeden Tofaş da ligde Merkezefendi gibi 4 galibiyet aldı.

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