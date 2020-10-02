Merih Demiral'a Premier Lig'den talip çıktı

Premier Lig ekibi Tottenham, milli oyuncu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.



Jose Mourinho'nun savunmaya takviye istediği bilinirken adaylar arasında Interli Skriniar da yer alıyor.



TOTTENHAM İSTEDİ, JUVE 'HAYIR' DEDİ



Goal'den Romeo Agresti'nin haberine göre; Tottenham'ın ilgisine karşılık olarak Juventus gelecekte kilit bir rol oynayacağını düşündüğü stoper oyuncusu için kapıları kapattı.



2020 Ocak ayında dizinden ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun süre forma giyemeyen Merih Demiral, Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun gelecek planları arasında yer alıyor.



Premier Lig ekibi Tottenham'ın bu gelişme sonrası yeniden Skriniar için girişimlerde bulunması bekleniyor.



