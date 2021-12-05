Mergim Berisha'dan Fenerbahçe'de 3. gol

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, bu sezon tüm kulvarlarda 3. golünü kaydetti.
Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14. maçına çıkan Alman futbolcu, 3. kez gol sevinci yaşadı.
Berisha, ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp müsabakalarında fileleri havalandırmıştı.
Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14. maçına çıkan Alman futbolcu, 3. kez gol sevinci yaşadı.
Berisha, ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp müsabakalarında fileleri havalandırmıştı.