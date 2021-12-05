Mergim Berisha'dan Fenerbahçe'de 3. gol

Fenerbahçe'nin bu sezon başında transfer ettiği Mergim Berisha, ligde ikinci tüm kulvarlarda ise üçüncü golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mergim Berisha'dan Fenerbahçe'de 3. gol
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05 Aralık 2021 23:21
Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, bu sezon tüm kulvarlarda 3. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14. maçına çıkan Alman futbolcu, 3. kez gol sevinci yaşadı.

Berisha, ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp müsabakalarında fileleri havalandırmıştı.


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