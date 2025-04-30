Menemen FK saha avantajı peşinde

Menemen FK, Play-Off öncesi saha avantajı için son hafta Beyoğlu Yeni Çarşı'yı mutlaka yenmek istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK saha avantajı peşinde
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30 Nisan 2025 15:53
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off oynamayı bitime 2 maç kala garantileyen Menemen Futbol Kulübü, son hafta saha avantajı için sahaya çıkacak. Evinde henüz Play-Off'u garantileyemeyen Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler maçı kazanması halinde normal sezonu 4'üncü sırada bitirecek ve eşleşeceği rakibi ile eleme karşılaşmasını sahasında oynayacak.

Menemen FK berabere kalması ya da yenilmesi halinde Vanspor'un Karaman FK müsabakasında kayıp yaşamasını bekleyecek. Vanspor'un 2 puan önünde yer alan İzmir ekibi alınacak sonuçlara göre Play-Off'ta ya Vanspor ya da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek. Grupta 3'üncülük şansı bulunmayan Menemen FK, hafta bitiminde ligi 4'üncü ya da 5'inci sırada tamamlayacak.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Play-Off etabında saha avantajının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu haftaki rakipleri Beyoğlu'nun da Play-Off'a kalmak adına mücadele edeceğini belirten Basatemür, "Biz kendi işimize odaklanacağız. Rakibimizi yenip 4'üncülükle birlikte saha avantajını alacağız" dedi.

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