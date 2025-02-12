Menemen FK Çağrı Fedai'yi kiraladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, ara transferin son gününde Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forveti Çağrı Fedai'yi kiraladı.
Sezonun ilk yarısını 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği'nde geçiren Çağrı ile resmi sözleşme imzalandı.
Gençlerbirliği'nde 11 resmi maça çıkan Çağrı gol sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertliler Çağrı'nın yanı sıra Ankara Keçiörengücü'nde orta saha Halil Can Aydın, Esenler Erokspor'dan sol kanat Altar Han, Gençlerbirliği'nde orta saha Arda Temur, Gaziantep FK'dan orta saha Eren Çakır ve Emir Erkul'u renklerine bağlamıştı.
Sezonun ilk yarısını 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği'nde geçiren Çağrı ile resmi sözleşme imzalandı.
Gençlerbirliği'nde 11 resmi maça çıkan Çağrı gol sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertliler Çağrı'nın yanı sıra Ankara Keçiörengücü'nde orta saha Halil Can Aydın, Esenler Erokspor'dan sol kanat Altar Han, Gençlerbirliği'nde orta saha Arda Temur, Gaziantep FK'dan orta saha Eren Çakır ve Emir Erkul'u renklerine bağlamıştı.
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