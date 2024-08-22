Menajerinin talebi, Trabzonspor'da şok etkisi yarattı!

Trabzonspor'un, Gent forması giyen Hyun-seok Hong'un transferini bu hafta içinde resmiyete dökmesi beklenirken, transferde yeni gelişmeler yaşandı.
İlk etapta Gent ile her konuda anlaşan bordo mavililer oyuncu cephesi ile yapılan görüşmelerde de prensipte anlaşma sağlamıştı. Bunun üzerine bordo mavililer futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti.
Trabzonspor'un Hyun-seok Hong'a kısa süre içinde imza attırması beklenirken, Güney Koreli 10 numaranın menajerinden beklenmedik bir talep geldi.
Hyun-seok Hong'un menajeri, Trabzonspor'a sözleşmeye "8 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi eklenmesi yönünde talepte bulundu. Bu teklife sıcak bakmayan Trabzonspor yönetimi, 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi önerdi. Taraftarlar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Trabzonspor'un, Hyun-seok Hong transferindeki serbest kalma maddesini çözmek için yoğun mesai harcadığı gelen haberler arasında.
Hyun-seok Hong'un Gent performansı
1 yıl daha kontratı bulunan Hyun-seok Hong, Belçika ekibinde bu zamana dek 104 resmi maçta görev alıp 18 gol ve 20 asistlik katkı sağlamıştı.
İlk etapta Gent ile her konuda anlaşan bordo mavililer oyuncu cephesi ile yapılan görüşmelerde de prensipte anlaşma sağlamıştı. Bunun üzerine bordo mavililer futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti.
Trabzonspor'un Hyun-seok Hong'a kısa süre içinde imza attırması beklenirken, Güney Koreli 10 numaranın menajerinden beklenmedik bir talep geldi.
Hyun-seok Hong'un menajeri, Trabzonspor'a sözleşmeye "8 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi eklenmesi yönünde talepte bulundu. Bu teklife sıcak bakmayan Trabzonspor yönetimi, 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi önerdi. Taraftarlar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Trabzonspor'un, Hyun-seok Hong transferindeki serbest kalma maddesini çözmek için yoğun mesai harcadığı gelen haberler arasında.
Hyun-seok Hong'un Gent performansı
1 yıl daha kontratı bulunan Hyun-seok Hong, Belçika ekibinde bu zamana dek 104 resmi maçta görev alıp 18 gol ve 20 asistlik katkı sağlamıştı.