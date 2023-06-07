Melisa Ercan, Fransa Açık gençlerde 3. tur maçını kaybetti

Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Melisa Ercan, tekler üçüncü turunda rakibine yenilerek elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Melisa Ercan, Fransa Açık gençlerde 3. tur maçını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2023 21:14
Fransa Açık gençler kategorisinde Melisa Ercan, 3.tur'da veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 17 yaşındaki Melisa, üçüncü turda Rus Alevtina Ibragimova ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-6, 6-2 ve 2-6'lık setlerle 2-1 kaybeden Melisa, organizasyona çiftler kategorisinin ardından teklerde de veda etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery