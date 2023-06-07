Melisa Ercan, Fransa Açık gençlerde 3. tur maçını kaybetti

Fransa Açık gençler kategorisinde Melisa Ercan, 3.tur'da veda etti.
Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 17 yaşındaki Melisa, üçüncü turda Rus Alevtina Ibragimova ile karşılaştı.
Müsabakayı 2-6, 6-2 ve 2-6'lık setlerle 2-1 kaybeden Melisa, organizasyona çiftler kategorisinin ardından teklerde de veda etti.
Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 17 yaşındaki Melisa, üçüncü turda Rus Alevtina Ibragimova ile karşılaştı.
Müsabakayı 2-6, 6-2 ve 2-6'lık setlerle 2-1 kaybeden Melisa, organizasyona çiftler kategorisinin ardından teklerde de veda etti.
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