Melikgazi Kayseri Basketbol evinde istediğini alamadı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde İngiltere temsilcisi London Lions'a 87-79 yenildi.
Karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Kirile Tvauri (Gürcistan)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 16, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş, Hamby 23, Ayşegül Günay Aladağ 8, Petronyte 12, Damla Gezgin 6
London Lions: Katanic 2, Norton, Snytsina 3, Winterburn 9, Gustafson 26, Peddy 5, Wilkinson, Fagbenle 15, Meyers 2, Samuelson 25
1. Periyot: 26-30
Devre: 40-46
3. Periyot: 59-68
Beş faulle çıkan: 34.02 Damla Gezgin (Melikgazi Kayseri Basketbol)
Karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Kirile Tvauri (Gürcistan)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 16, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş, Hamby 23, Ayşegül Günay Aladağ 8, Petronyte 12, Damla Gezgin 6
London Lions: Katanic 2, Norton, Snytsina 3, Winterburn 9, Gustafson 26, Peddy 5, Wilkinson, Fagbenle 15, Meyers 2, Samuelson 25
1. Periyot: 26-30
Devre: 40-46
3. Periyot: 59-68
Beş faulle çıkan: 34.02 Damla Gezgin (Melikgazi Kayseri Basketbol)
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