Melikgazi Kayseri Basketbol evinde istediğini alamadı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde ağırladığı London Lions'a 87-79 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Melikgazi Kayseri Basketbol evinde istediğini alamadı
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22 Şubat 2024 21:00
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde İngiltere temsilcisi London Lions'a 87-79 yenildi.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Kirile Tvauri (Gürcistan)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 16, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş, Hamby 23, Ayşegül Günay Aladağ 8, Petronyte 12, Damla Gezgin 6

London Lions: Katanic 2, Norton, Snytsina 3, Winterburn 9, Gustafson 26, Peddy 5, Wilkinson, Fagbenle 15, Meyers 2, Samuelson 25

1. Periyot: 26-30

Devre: 40-46

3. Periyot: 59-68

Beş faulle çıkan: 34.02 Damla Gezgin (Melikgazi Kayseri Basketbol)

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