Melih Kabasakal: "Çok iyi hazırlandık"

İstanbulspor forması giyen Melih Kabasakal, Beşiktaş beraberliği sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Melih Kabasakal: 'Çok iyi hazırlandık'
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17 Eylül 2022 23:11
Süper Lig'de Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da Melih Kabasakal, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Melih Kabasakal, "Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Hocalarımızın dediklerini iyi uyguladık. Oyun disiplininden hiç kopmadık. Biz buraya beraberliğe gelmedik. Kazanmaya geldik. İnandık ama beraberlik de bizim için bir başarı. Biz buraya renk katmaya devam edeceğiz." dedi.

26 yaşındaki futbolcu, "Biz zaten 4-5 senedir beraber oynuyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Kardeş gibi kaynaşıyoruz. Bu maça yansıdı. Kazanabilirdik." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.

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