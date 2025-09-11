Melih Kabasakal: 'Bizim bir hedefimiz var'

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.Antrenman öncesinde Gaziantep FK'nın yeni transferlerinden Melih Kabasakal açıklamalarda bulundu.Gaziantep FK'ya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Melih Kabasakal, ilk maçında golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kocaeli maçından puan alarak Trabzon'a 3'te 3 yaparak gitmek istediklerini anlatarak, yukarılara oynamak istediklerini kaydetti.Kabasakal,diye konuştu.