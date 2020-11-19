Mehmet Sepil: 'Yayın gelirinde zararımız büyük'

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Kovid vakalarının artması ve takımların sahaya çıkamaması halinde Nihat Özdemir'in ilk kez dillendirdiği 'hükmen yenilgi' için konuştu.



Sepil, "Alınmış bir karar yok. 4 Ocak'taki ara transfer başlamadan kulüplerin hükmen yenilgi ve diğer değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi lazım. Avrupa'da benzeri bir karar yok. En büyük sorun 21 takıma yükselip takvime sıkıştırmamız nedeniyle oluştu." dedi.



"YAYIN PARASINDA ZARAR BÜYÜK"



Sepil, yayıncı kuruluşla yapılan anlaşmayı ise, "2 milyar 650 milyon üzerinde anlaşıldı. Verdiğimiz rakamın çok altında (Kulüpler 2 milyar 850 milyon TL istiyordu) Bu kazanç 21 takıma bölünecek, zarar büyük." sözleriyle değerlendirdi.





