Mehmet Sepil, Göztepe başkanlığını bıraktı!

Mehmet Sepil, Göztepe'deki başkanlık görevi ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.



Mehmet Sepil, "Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim" dedi.



Sepil, "Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır" açıklamasını da yaptı.

Mehmet Sepil, 8 yıldır Göztepe'de kulüp başkanlığı görevi yapıyordu.



Sepil döneminde 2. Lig'den 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuşmuştu.



GÖZTEPE İÇİN ABRAMOVICH İDDİALARI



Rusya-Ukrayna savaşının yaptırımlarından etkilenen ve satışa çıkardığı Avrupa devi kulübü Chelsea'ye İngilizler tarafından el konulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği ifade edildi.



İngiliz The Telegraph Gazetesi, Abramovich'le ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya attı. Thom Gibbs imzalı haberde Abramovich'in Göztepe'ye yatırım yapabileceği belirtildi. Haberde Abramovich'in yatırım yapabileceği kulüplerle ilgili öneriler sıralandı.





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