Mehmet Büyükekşi: 'Türkiye'de patron TFF! Kurallara uyarız'

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa'da 12 kulübün Süper Lig projesiyle ilgili görüşlerini dile getirdi.



Mehmet Büyükeşi "Kendi başımıza bir şey yapmamız söz konusu değil. Türkiye'de futbolun patronu TFF'dir. TFF uygulamaya koyduğu kurallar neyse ona uymak zorundayız. Ayrı hareket etmemiz söz konusu değil. O yüzden FIFA açıklama yaptı. Devam ederlerse kulüplere ceza verecekler." dedi.



Açıklamalarına devam eden Mehmet Büyükekşi "İleride dünya futbolu için sıkıntı yaratabilir. Pandemiden dolayı hem dünyada hem Türkiye'de ekonomi ile ilgili sorun var. Seyirci yok. Seyirci olmayınca bir çok gelirden mahrum kalıyoruz. Sponsorlar yok." ifadelerini kullandı.



Haber: Ali Budak



