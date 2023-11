Mehmet Büyükekşi: 'Futbolumuzu değil ülkemizi de taşıyacağız'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF kurullarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeğinde Denetleme Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Etik Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu, Temsilciler Kurulu, Sağlık Kurulu, Dopingle Mücadele Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu, Dış İlişkiler İcra Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanları ve üyeleri hazır bulundu.



"ÜLKEMİZİ VİTRİNE TAŞIYACAĞIZ"



Kurul başkanları ve üyelere hitaben konuşma yapan Büyükekşi, Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi ve yeni pazarlara ulaşılması gerektiğini vurguladı.



A Milli Futbol Takımı'nın tarihinde ilk kez eleme grubundan lider çıktığını da belirten Büyükekşi, "İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası sadece futbolumuzu değil ülkemizi dünya vitrinine taşıyacak. Elde ettiğimiz başarıları siz kıymetli kurullarımızın çalışmalarıyla taçlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"ADALETLİ OLMAKTAN ŞAŞMAYIN"



Türkiye Futbol Federasyonunun 100 yıllık bir çınar olduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Hepimiz hizmet aşkıyla görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik prensiplerini benimsedik. Ulaşılabilir bir yönetim anlayışını taahhüt ettik. Sizlerin de bu prensiplerle ve anlayışla hareket ettiğinizi biliyorum. Bugüne kadar Türk futbolu adına birçok projeyi hayata geçirdik. Sizlerin her daim fikirlerini aldık. İnşallah sizlerle birlikte daha birçok projeyi hayata geçireceğiz. Türk futbol ailesine verdiğimiz sözleri federasyonumuzun tüm fertleriyle birlikte tek tek yerine getireceğiz. Kurullarımız bizim yapı taşlarımız, can damarlarımız. Türk futbolunun gelişmesi, hak ettiği noktalara gelmesi için hepimiz yoğun mesai harcıyoruz. Her birinizin çalışma disiplininden, iyi niyetinden kuşkumuz yok. Ancak üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışmalı, hataları asgariye indirmeli, işimizi bir kuyumcu titizliğiyle yapmalıyız. Bu mekanizmanın sağlıklı yürümesi için sizlerin alacağı doğru ve isabetli kararlar çok önemli. İşinizi yaparken vicdanınızın sesini dinleyin, adalet terazisinden şaşmayın. Empati kurun, sorgulayıcı ve denetleyici olun."



Kurul başkanları ve üyelerinin seçkin, alanlarında uzman, işinin ehli ve saygın olduğunun altını çizen Büyükekşi, şunları söyledi:



"Biz eğitim programları düzenliyoruz, çalıştaylar yapıyoruz. Doğru adımlarla doğru rotayı en kısa sürede bulmaya çalışıyoruz. Sizler de bulunduğunuz kurulların birer kaptanısınız. Federasyonumuzun ilke ve değerleriyle çizdiğimiz yol haritasında ilerlemeye devam etmeliyiz. Yeni Türkiye yüzyılında, milyonları tutku ile birbirine bağlayan futbolumuz ve ülkemiz için sizlerle birlikte yapacağımız çok şey var."





