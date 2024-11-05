Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 2-0 yenilen ONVO Antalyaspor'un yardımcı antrenörüdedi.Aurelio, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.Maçın ilk yarısında kontrolün kendilerinde olduğuna işaret eden Aurelio,ifadelerini kullandı.Aurelio, istifa gibi bir düşüncelerinin olmadığına işaret ederek,şeklinde konuştu.