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Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, Pazar akşamı yapacağı antrenmanı tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA
Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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24 Şubat 2018 17:26
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların bir kısmı salonda bir kısmı ise sahada çalıştı.

Sahada çalışan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından, koşu ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Pazar akşamı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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