Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların bir kısmı salonda bir kısmı ise sahada çalıştı.
Sahada çalışan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından, koşu ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Pazar akşamı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların bir kısmı salonda bir kısmı ise sahada çalıştı.
Sahada çalışan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından, koşu ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Pazar akşamı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın