Medipol Başakşehir kalesi gole kapalı

Medipol Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynadığı dördüncü maçta da kalesini gole kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Medipol Başakşehir kalesi gole kapalı
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13 Ekim 2022 22:05
Emre Belözoğlu'nun ekibi Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynadığı dördüncü maçta da kalesini gole kapattı.

Oynadığı 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran Medipol Başakşehir kalesinde ise gol görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tüm gruplarda kalesinde gol görmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.

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