Medina - Fenerbahçe hikayesi sonlandı

Fenerbahçe, Cristian Medina'nın serbest kalma maddesi olan 15 milyon dolar'ı ödedi ve Medina, Boca Juniors'tan ayrıldı.

Transferdeki ek vergileri de Fenerbahçe ödeyecek.

Cristian Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödendi. Habere göre; Medina'nın yeni adresi Fenerbahçe değil, Estudiantes olacak.





Medina'nın geleceğine dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.



FENERBAHÇE, TALISCA'YI TERCİH ETTİ



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Cristian Medina'nın yerine Anderson Talisca'yı tercih etti. Habere göre; Cristian Medina'nın serbest kalma bedelini ödeyen takım Fenerbahçe değil.