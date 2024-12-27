Medina - Fenerbahçe hikayesi sonlandı

Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer gündeminde yer alan Cristian Medina için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Medina - Fenerbahçe hikayesi sonlandı
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27 Aralık 2024 19:14
Son güncelleme 27 Aralık 2024 19:36
Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer gündeminde yer alan Cristian Medina için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Arjantin basınından TYC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Cristian Medina'nın serbest kalma maddesi olan 15 milyon dolar'ı ödedi ve Medina, Boca Juniors'tan ayrıldı.

Habere göre; Transferdeki ek vergileri de Fenerbahçe ödeyecek.

ARJANTİN'DE BÜYÜK BİLİNMEZLİK

Öte yandan Arjantin'de bu transfer hakkında birçok farklı bilgi yayılmaya başladı.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Cristian Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödendi. Habere göre; Medina'nın yeni adresi Fenerbahçe değil, Estudiantes olacak.

Medina'nın geleceğine dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE, TALISCA'YI TERCİH ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Cristian Medina'nın yerine Anderson Talisca'yı tercih etti. Habere göre; Cristian Medina'nın serbest kalma bedelini ödeyen takım Fenerbahçe değil.
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