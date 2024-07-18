Mecnun Otyakmaz: 'Şeffaf ve adaletli bir yönetim sergileyeceğiz'

TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan Mecnun Otyakmaz, seçim sonuçları sonrası açıklamalarda bulundu.



Otyakmaz, "Gerçekten teveccüh gösterenlere teşekkür etmem gerekiyor en başta. İbrahim Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. Geçmişte nahoş olaylar oldu, tartışmalar oldu ama çok büyük bir gönülle bana geldi ve geçmişte yaşananların geride kalması gerektiğini söyledi. Ülkemizin kutuplaştığını ve futbolda da bunun olduğunu artık bunların olmaması gerektiğini, birlik - beraberliğin ön plana çıkması gerektiğini söyledi ve bana elini uzattı. Ben de bu eli çok değerli bulduğum için havada bırakmadım. Birlikte diğer kulüplere de örnek olacak şekilde birliktelik gösterdik ve yola çıktık. Arkadaşlarımız bize inandı ve gerekli oyu bize vererek göreve getirdiler. Şimdi en önemli görevimiz, şeffaf, adaletli bir yönetim sergilemek. Onun heyecanı içindeyiz şu anda." dedi.



Açıklamalarına devam eden Mecnun Otyakmaz, "İnsanların düşündüğü gibi değil, insanların ruhuna hitap etmek lazım. Biz daha iyi temas ettik insanlara. 3. Lig çok önemliydi, onların sorunlarına biraz daha kulak kabarttık. Süper Lig kulüpleri de insanların beklediği gibi olmadı. Bundan sonra en önemli görevlerimizden biri alt ligdeki ortamı biraz daha güzel hale getirmek. Biz 20 yıldır Türk futbolunda insan biriktiriyoruz. Bizi tanıyan insanlar, eğer bir yere mecburen angaje olmadıysalar zaten bize destek olurlar diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.



Son olarak Sivasspor'la ilgili konuşan Mecnun Otyakmaz, "Sivas'ta yeni ve genç yönetici arkadaşlarım var. Son yıllarda da çok fazla aktif değildim. Arkadaşlarımıza yetki vermiştim. Şimdi artık uzaktan takip edeceğiz. Onlar en iyisini yapacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.





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