Mbappe, G.Saray sonrası kabus yaşıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde gol sıkıntısı yaşıyor. Bu arenada son olarak Galatasaray ağlarını sarsan oyuncunun şanssızlığını kıramadığı vurgulandı.



Devler Ligi'nde PSG sahasında Leipzig'i sahasında ağırlamaya hazırlanırken, Mbappe'nin gol orucunun yaklaşık 1 seneyi bulduğuna dikkat çekildi.



Galatasaray'ı 11 Aralık 2019'da Parc des Princes'te 5-0 yendikleri maçta 1 gol 2 asistle oynayan Mbappe sonrasında Borussia Dortmund (2), Atalanta, Leipzig, Bayern Münih, Manchester United ve Başakşehir maçlarını boş geçerek toplamda 7 karşılaşmada fileleri havalandıramadı



Mbappe'nin 529 dakika topu kaleye gönderemediği ve Devler Ligi'nde kara bir dönemden geçtiği bildirildi.



Bu sezon oynadığı 2 Devler Ligi maçında gol atamayan Mbappe, ligde ise 7 karşılaşmada 9 kez fileleri sarsma başarısı göstermişti.



MBAPPE'NİN BOŞ GEÇTİĞİ MAÇLAR





GOLÜ YOK - (12.02.2019) Borussia Dortmund 2 - 1 Paris Saint-Germain

GOLÜ YOK - (11.03.2020) Paris Saint-Germain 2 - 0 Borussia Dortmund

GOLÜ YOK - (12.08.2020) Atalanta 1 - 2 Paris Saint-Germain

GOLÜ YOK - (18.08.2020) RB Leipzig 0 - 3 Paris Saint-Germain

GOLÜ YOK - (23.08.2020) Paris Saint-Germain 0 - 1 Bayern Münih

GOLÜ YOK - (20.10.2020) Paris Saint-Germain 1 - 2 Manchester United

GOLÜ YOK - (28.10.2020) Başakşehir 0 - 2 Paris Saint-Germain



