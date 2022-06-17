Futbol kariyerine Bundesliga ekibi Wolfsburg'da devam eden Max Kruse, Alman basınında gündem olmaya devam ediyor. Kruse, bir eğlence merkezinde pokerden kazandığı para ile gündeme oturdu.



MAX KRUSE'NİN EĞLENCEDEN KAZANDIĞI PARA



Alman basınında yer alan haberlere göre; 264 oyuncu arasından 52. sıraya kadar yükselen Max Kruse'nin 3760 dolar (17 Haziran günü kuruyla birlikte yaklaşık 65 bin TL) kazandığı ifade edildi.



'FUTBOLDAKİ KADAR KAZANABİLİR'



Bu arada Max Kruse ile ilgili bazı Wolfsburg taraftarları, "Uzun vadede futbolda oynadığı kadar kazanabilir" yorumları yaptı.



KOVAC NET BİR MESAJ VERMİŞTİ



Hatırlanacağı üzere Wolfsburg'da teknik direktörlük görevine getirilen Niko Kovac, "Hak eden her zaman formayı giyer" mesajı vermişti. Daha önce Fenerbahçe formasını da terleten Max Kruse, geride bıraktığımız sezon Wolfsburg ekibinde 14 maçta 7 gol 1 asist üretti. Union Berlin'de ise 23 maçta 8 gol 5 asist kaydetmişti.





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